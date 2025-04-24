О сроке уведомления

Период уведомления — это переходный период между подачей заявления о намерении расторгнуть трудовой договор (работником или работодателем) и фактическим прекращением трудовых отношений.

Вопрос о сроках уведомления при увольнении подробно описан в тематической статье, поэтому здесь лишь кратко напомним основные положения. Для каждого трудового договора законодатель установил определенный период, который не может быть продлен по решению сторон, но может быть сокращен (см. Как уволиться без отработки).

В течение срока уведомления работник остается в трудовых отношениях, что означает, что он обязан выполнять все указания своего начальника, даже если это происходит в его последний рабочий день. Стороны трудовых отношений, конечно, могут принять решение о расторжении трудового договора без предварительного уведомления — в более сложных случаях речь идет о так называемом дисциплинарном увольнении, в более легких случаях — о расторжении договора по обоюдному согласию.

В соответствии с нормами art.36 Kodeksu pracy, срок уведомления о расторжении трудового договора, заключенного на неопределенный срок и на определенный срок, зависит от срока работы у данного работодателя и составляет:

2 недели , если работник проработал менее полугода;

, если работник проработал менее полугода; 1 месяц , если работник проработал не менее 6 месяцев;

, если работник проработал не менее 6 месяцев; 3 месяца, если работник проработал не менее 3 лет.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Еще раз подчеркнем – весь этот период, если не принято взаимного решения о сокращении срока, работник остается в полноценных трудовых отношениях. Исключением можно условно считать право на отпуск для поиска работы , и то это возможно исключительно при условии, что инициатором расторжения контракта является работодатель.

Обязанности в период уведомления

В течение срока уведомления работник продолжает выполнять обычные трудовые обязанности, что на практике означает, что он должен делать все в соответствии с ранее принятой практикой и трудовым договором, который по-прежнему является обязательным.

Практика показывает, что из вышеприведенного правила существуют определенные исключения. Например:

Работодатели часто отправляют увольняемых сотрудников в неиспользованный или текущий отпуск — в основном для того, чтобы избежать выплаты денежного эквивалента неиспользованного отпуска. Некоторые работодатели разрешают сотрудникам вообще не приходить на работу. Однако следует помнить, что устное согласие руководителя в таком случае не должно быть гарантией — если руководитель передумает и сотрудник не появится на работе в рабочее время, он фактически сможет уволить его по дисциплинарным причинам.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Период уведомления — это время обычного выполнения работы, поэтому неявка на работу будет рассматриваться как нарушение основных обязанностей работника. Если работодатель согласен с тем, что работник не будет появляться на предприятии в течение срока уведомления, стоит подписать соответствующее соглашение по этому поводу, обязательно в двух идентичных экземплярах (один для работника, другой для работодателя).

Как правило, период уведомления не освобождает работника от выполнения своих обязанностей в компании — если работодатель не занимает никакой позиции по этому поводу, следует исходить из того, что работа должна выполняться до последнего дня действия договора. При этом не имеет значения, какова продолжительность срока уведомления и какого конкретного договора он касается.

Примеры типичных ситуаций

Для лучшего понимания рассмотрим несколько примеров.

Пример 1 . Пан А подал заявление о расторжении трудового договора с уведомлением за 1 месяц. Однако работодатель разрешил ему не приходить на работу без крайней необходимости. Никаких заявлений по этому поводу сделано не было, и свидетелей такого разговора не существовало. Первую неделю своего уведомления пан А провел дома, на второй неделе он получил уведомление от компании о том, что его увольняют по дисциплинарным причинам в связи с необоснованным отсутствием на работе.

В этой ситуации он может оспорить немедленное расторжение трудового договора и подать на своего работодателя в трудовой суд, однако на практике ему будет очень сложно доказать, что его начальник разрешил ему оставаться дома в период уведомления об увольнении — свидетелей такого разрешения нет, нет никаких документов или записей, которые говорили бы в пользу работника.

Пример 2 . Пан А подал заявление о расторжении трудового договора с уведомлением за 1 месяц. Однако работодатель разрешил ему не приходить на работу без крайней необходимости. Никаких заявлений по этому поводу сделано не было, однако в целях предосторожности сотрудник . Пан А подал заявление о расторжении трудового договора с уведомлением за 1 месяц. Однако работодатель разрешил ему не приходить на работу без крайней необходимости. Никаких заявлений по этому поводу сделано не было, однако в целях предосторожности сотрудник записал весь разговор с начальником на свой мобильный телефон (работодатель об этом не знал). Первую неделю своего уведомления сотрудник провел дома, на второй неделе он получил уведомление от компании о том, что его увольняют по дисциплинарным причинам в связи с необоснованным отсутствием на работе.

В этой ситуации он может оспорить процедуру немедленного расторжения трудового договора и подать заявление на своего начальника в Трудовой суд — у него есть доказательства, которые четко указывают на то, что он не был обязан выходить на работу в течение срока уведомления.

Работа в период уведомления у нового работодателя

Правила не запрещают устраиваться на работу к новому руководителю, пока трудовые отношения с предыдущим работодателем еще не прекращены. Более того, человек, работающий в нескольких компаниях, не обязан уведомлять своих руководителей о том, что его трудовой договор с одной из них расторгнут и что в настоящее время он находится на этапе уведомления об увольнении. По сути, всю эту ситуацию можно сравнить с работой в нескольких местах одновременно — если человек, работающий по разным трудовым договорам, способен совмещать это время, то ничто не мешает ему предоставлять свои услуги нескольким работодателям.

Однако основным условием здесь является возможность сотрудника временно совмещать работу в разных компаниях. Поэтому запрещается выполнять одну работу за счет другой (например, на работе, с которой увольняют, выполнять обязанности в интересах нового работодателя). Если руководитель узнает о действиях сотрудника, он или она может в конечном итоге уволить его по дисциплинарным причинам.

Соглашение о неконкуренции

Еще одной стороной вопроса является соглашение о неконкуренции. Этот аспект не связан напрямую с отработкой перед увольнением, и распространяется не все случаи работы по совместительству.

Если условия zakaz konkurencji с первым работодателем не выполняются при работе на второго, это будет считаться нарушением соглашения, со всеми вытекающими последствиями.

Резюме. Работа в период уведомления у нового работодателя допускается законом при условии, что работник сможет временно совмещать исполнение своих обязанностей у двух работодателей одновременно, а также при условии соблюдения соглашения о неконкуренции (если оно есть).

При этом запрещается работать у нового работодателя за счет того, с кем трудовые отношения находятся в стадии прекращения — за нарушение сотруднику может грозить увольнение в дисциплинарном порядке.