Вводные данные

Сразу скажем, что не существует прямых юридических норм, определяющих особый порядок делегирования (командирования) украинцев, в том числе со статусом УКР, для работы за границей. Однако их специфический статус в Польше не может не влиять и на данный аспект. Об этом и поговорим подробно далее.

Вместе с тем, статья не будет охватывать такие профессии, как моряки и водители-международники, для которых существуют свои условия выполнения работы за пределами Польши.

Что такое командировка работника за границу?

Командирование работников (делегирование, польск., delegowanie pracowników) – это временное направление сотрудника польской компании на работу для выполнения определенной задачи на предприятии на территории другого государства-члена ЕС или ЕЭЗ.

Соответствовать определенным условиям должен не только работник (о чем поговорим далее), но и предприятие, отправляющее его в командировку.

Кто может отправить на работу за границу?

Работодатель, направляющий на работу сотрудника (независимо от того, является ли он гражданином ЕС или гражданином третьей страны), должен соответствовать следующим условиям:

трудоустройство работника в Польше должно быть легальным в полном соответствии с местным законодательством;

зарегистрированный офис работодателя находится в Польше (то есть речь идет о польской компании);

значительная часть экономической деятельности осуществляется в Польше;

набор сотрудников осуществляется в Польше;

после окончания командировки сотрудник вернется в Польшу, чтобы возобновить работу здесь.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Кроме того, в обязанности работодателя входит предоставление транспорта и жилья для делегированных сотрудников по новому месту выполнения обязанностей.

Когда иностранца можно отправить на работу за границу?

Иностранец, который будет командирован на работу за границу, должен, прежде всего, легально проживать в Польше. Легальное пребывание возможно на основании:

Однако завершающий пункт имеет свои нюансы, которые подробно рассмотрим ниже. Сначала еще несколько правил, общих для всех иностранцев.

Законность трудоустройства

После подтверждения законности пребывания иностранец должен быть легально трудоустроен в Польше. Сюда относятся все возможные типа разрешений – освядчение, зезволение, карта побыту по работе или другие основания, дающие доступ к рынку труда Польши.

Условия размещения и трудоустройства сотрудников

Принимающие страны могут иметь свои собственные условия трудоустройства командированных работников. Поэтому всегда следует проверять информацию на правительственных сайтах принимающих стран.

Однако, независимо от направления, работодатели, отправляющие сотрудников, обязаны соблюдать определенные правила, вытекающие из международной директивы. Они предполагают, что командированный работник связан условиями трудоустройства, действующими в данной стране, и касаются:

минимальных ставок заработной платы для работников;

минимального периода отдыха;

максимально допустимого рабочего времени;

минимального оплачиваемого отпуска;

равного обращения;

охраны труда и техники безопасности;

защитных мер для беременных женщин, женщин в послеродовом периоде, детей и подростков.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Кроме того, работодатель должен зарегистрировать работника в системе социального страхования в Польше и платить взносы в эту систему (см. Что такое документ А1 ?).

Делегирование украинцев на работу за границу

До 24 февраля 2022 года граждане Украины могли быть командированы на работу за границу на тех же условиях, что и граждане прочих третьих стран. Однако после принятия Специального закона основания их легального пребывания в Польше дополнились, в частности они могут законно находиться в Польше, просто оформив PESEL UKR. Граждане Украины также получили свободный доступ к польскому рынку труда.

Однако на данный момент нет четких положений, определяющих, могут ли украинцы, находящиеся в Польше на основании Специального закона, быть командированы на работу в другие страны. Чтобы выяснить это, необходимо обратиться в соответствующее управление по делам иностранцев и посольство страны, в которую планируется отправить гражданина Украины.

Обратите внимание, что разрешения на работу для иностранцев, выданные в Польше, действительны только на территории РП, поэтому некоторые страны ЕС (например, Германия) требуют получения отдельного разрешения в своей стране.

В случае командирования граждан Украины (или граждан других третьих стран) в Германию, необходимо получить визу Вандер Эльста, действительную на весь срок работы. Согласно решению Европейского суда, никакие другие ограничения не могут применяться к иностранцам из стран, не входящих в ЕС, имеющим разрешение на работу в другой стране ЕС.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Для получения такой визы необходимо подать заявление на получение визы Вандер Элста в посольстве Германии в Варшаве. Однако посольство Германии в Польше по-прежнему в большинстве случаев отказывает в выдаче визы Вандер Эльста украинцам без объяснения причин. При этом требование о наличии такой визы остается в силе. Вместе с тем, Германия выдает временную защиту (т.н. параграф 24) всем желающим украинцам, в том числе и тем, кто имеет аналогичный статус в других странах. Польша, со своей стороны, аннулирует выданную ранее временную защиту, если аналогичная получена в ином государстве ЕС.

Одновременно с этим, к примеру, в Бельгии действуют иные требования к командированию работников. Работодатели обязаны подавать т.н. декларацию Лимозы. Благодаря этому им не придется готовить дополнительные документы, связанные с условиями труда, регистром работников или правилами контроля за работниками, работающими неполный рабочий день.

Еще раз акцентируем внимание читателей – условия работы украинцев со статусом УКР, полученным в Польше, в других странах, необходимо уточнять в законодательных нормах конкретной страны.

Легальное пребывание работника в Шенгенской зоне

Очевидно, что украинский работник во время своей командировки за границу должен иметь право легально находиться не только на территории Польши, но и в стране командировки. Вопросы, связанные с въездом и пребыванием граждан так называемых третьих стран Шенгенской зоны, в значительной степени регулируются на уровне ЕС. Согласно правилам в этой области, граждане Украины, имеющие действующую национальную визу или карту пребывания в Польше, обычно могут также путешествовать в другие страны Шенгенского соглашения. Предел такого пребывания составляет 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Однако действующие в настоящее время положения Специального закона предоставляют многим гражданам Украины возможность продления срока законного пребывания после формального истечения срока действия вида на жительство, а также возможность законного пребывания в Польше в силу закона. Таким образом, существует большая группа украинцев, которые, хотя и проживают в Польше легально, не имеют подтверждающего это документа. В связи с тем, что вышеуказанные упрощения были введены только на национальном уровне, большинство из них не признаются в других странах Шенгенского соглашения, о чем следует помнить, принимая решение о делегировании работников из Украины.

что очень важно, Статус УКР при наличии документа diia.pl приравнен к виду на жительство, однако и он может предоставить право на пребывание в других странах в режиме 90 дней в полугодии, а значит для более длительного пребывания может потребоваться легализация по нормам выбранной страны. При этом, ust.3, art.11 Specustawy устанавливает, что ограничение на выезд из РП в 30 дней, после которого статус УКР будет аннулирован, не распространяется на случаи командирования работников для работы в другие страны.

Налоговые нюансы

При командировании иностранца на работу за границу работодатель также должен ознакомиться с налоговым законодательством. В случае командирования иностранцев они подпадают под действие польских налоговых законов, если имеют налоговое резидентство в Польше.

Чтобы избежать двойной уплаты налогов работниками, большинство стран ЕС заключили соглашения об избежании двойного налогообложения. Нюансы таких соглашений могут значительно отличаться, а потому необходимо детально изучить их перед работой за границей.

Заключение: что нужно сделать для отправки украинца на работу за границу Польши?

В завершении статьи консолидируем все необходимые действия для поездки на работу за границу РП. Прежде чем направить гражданина Украины на работу в другую страну Европейского Союза, нужно:

Проверить, на каком основании он находится в Польше и может ли на этом основании въехать в другую страну ЕС. Убедиться, что документ, легализующий работу иностранца в РП, действителен на весь период командировки и что работник может быть командирован на его основании. Проверить, не применяются ли в стране командирования специальные процедуры относительно возможности легализации въезда и пребывания иностранца в целях выполнения работы по командировке. Если это требуется открыть дополнительную визу, заполнить декларацию или выполнить иные требования принимающей стороны. Ознакомиться с условиями труда и оплаты, общепринятыми в стране командирования, и обеспечить соблюдение этих условий для командируемого сотрудника. Выяснить нюансы налогообложения и соответствующих соглашений Польши с выбранной страной. Оформить документ А1.

Выполнить большинство из указанного должен работодатель, который также обязан обеспечить дорогу и проживание командированного. Однако за нарушение правил пострадать может и работник, поэтому в его интересах детально проверить, все ли верно оформлено.