Зниження плати за вивіз сміття для мешканців Ольштину з лютого 2024 року

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Новий 2024 рік для мешканців Ольштину розпочнеться з приємного сюрпризу у сфері комунальних послуг. Днями місцева влада оголосила про те, що тариф за збір змішаних побутових відходів (stawki odbioru zmieszanych odpadów komunalnych) знизиться приблизно на 12%. Враховуючи повсюдне зростання цін на товари та послуги, ця інформація не може не потішити тих, хто мешкає у «столиці озерного краю».

З чим пов’язане таке рішення та скільки потрібно буде платити мешканцям за комунальні послуги після внесення змін? Подробиці далі.

Причини зміни тарифу за вивезення сміття

Минуло десять років з того часу, як місцеві органи влади адміністративного центру Вармінсько-Мазурського воєводства взяли на себе управління системою поводження з муніципальними відходами. І лише в 2024 році вперше за весь час Ольштин отримав реальну можливість знизити мита, що сплачуються жителями.

На це вплинули кілька факторів.

Однією з передумов для такого кроку є те, що за підсумком минулого року в системі накопичилися надлишки коштів, проте вони не можуть бути використані на жодну іншу мету, крім як у сфері управління відходами.

Крім того, на зниження тарифу впливає майбутній запуск установки з термічної переробки відходів (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów), що знаходиться поблизу муніципального заводу з переробки відходів (Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi). В результаті діяльності цього комплексу випускатиметься альтернативне паливо RDF (англ. Refuse-derived fuel), що виробляється з відходів, що не підлягають вторинній переробці.

При цьому паливо RDF, вироблене з муніципального побутового сміття, не доведеться продавати кудись. Воно спалюватиметься на місці під час роботи сучасної ТЕЦ, що входить до комплексу, та використовуватиметься для вироблення теплової енергії. Отже, витрати міста на переробку побутових відходів суттєво скоротяться, тому що не доведеться купувати спеціальні сертифікати на викиди вуглекислого газу, як у випадку зі спалюванням вугілля.

Адже досі, щоб позбавитися тонни біопалива, потрібно було витратити 600-820 злотих. Коли ж RDF почне спалюватися на ТЕЦ, витрати становитимуть не більше 400 злотих за тонну.

Щорічно Ольштинський сміттєпереробний завод здатний буде виробити 50 000 тонн RDF, а для його роботи потрібно 110 000 тонн RDF на рік. Місцева влада підписала контракти з п’ятьма іншими комунальними підприємствами Вармінсько-Мазурського воєводства, які постачатимуть недостатню кількість RDF. Загалом місцева влада прагне зробити так, щоб у 2024 році в Ольштині частка тепла, що виробляється з вугілля, склала лише 35% порівняно із нинішніми 65%.

Сучасний сміттєспалювальний завод в Ольштині побудований за адресою ul. Mariana Bublewicza на околиці міста. В даний час він знаходиться на стадії приймання будівництва.

Місцева влада сподівається, що завдяки цьому проекту наступного року вдасться утримати тарифи та опалення у Польщі не подорожчає, а в майбутньому можна буде суттєво знизити тарифні ставки.

Якими будуть нові тарифи на вивезення сміття?

Загалом для населення ставки знизяться з 11,10 злотих до 9,80 злотих за м3 побутових відходів. При цьому всі пільги, запроваджені нині, зокрема для багатодітних сімей, залишаються на нинішньому розмірі, тобто їх не знижують.

Зміна тарифу набуде чинності з лютого 2024 року. При цьому жителям Ольштину не потрібно буде оформлювати додаткові документи та здійснювати будь-які дії у місцевому ужонді, адже тарифи оновляться автоматично.

Як ми бачимо, Ольштин обрав правильний курс розвитку на перспективу, адже такі інноваційні рішення у галузі управління відходами та оптимізації енергоспоживання мають позитивний ефект як для екології, так і для здоров’я та гаманця мешканців міста.