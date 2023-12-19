Снижение платы за вывоз мусора для жителей Ольштына с февраля 2024 года

Статья доступна на украинском

Новый 2024 год для жителей Ольштына начнется с приятного сюрприза в сфере коммунальных услуг. На днях местные власти объявили о том, что тариф за сбор смешанных бытовых отходов (stawki odbioru zmieszanych odpadów komunalnych) снизится примерно на 12%. Учитывая повсеместный рост цен на товары и услуги, эта информация не может не обрадовать тех, кто проживает в «столице озерного края».

С чем связано такое решение и сколько нужно будет платить жильцам за коммунальные услуги после внесения изменений? Подробности далее.

Причины изменения тарифа за вывоз мусора

Прошло десять лет с тех пор, как местные органы власти административного центра Варминско-Мазурского воеводства взяли на себя управление системой обращения с муниципальными отходами. И только в 2024 году впервые за все время Ольштын получил реальную возможность снизить уплачиваемые жителями пошлины.

На это повлияли несколько факторов.

Одной из предпосылок для такого шага является то, что по итогу прошлого года в системе накопились излишки средств, однако они не могут быть использованы ни на какие другие цели, кроме как в сфере управления отходами.

Кроме того, на снижение тарифа влияет предстоящий запуск установки по термической переработке отходов (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów), находящейся поблизости муниципального завода по переработке отходов (Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi). В результате деятельности этого комплекса будет выпускаться альтернативное топливо RDF (англ. Refuse-derived fuel), которое производиться из отходов, не подлежащих вторичной переработке.

При этом топливо RDF, произведенное из муниципального бытового мусора, не придется куда-то продавать. Оно будет сжигаться на месте во время работы современной ТЭЦ, входящей в комплекс, и использоваться для выработки тепловой энергии. Следовательно, затраты города на переработку бытовых отходов существенно сократятся, так как не придется приобретать специальные сертификаты на выбросы углекислого газа, как в случае со сжиганием угля.

Ведь до сих пор, чтобы избавиться от тонны биотоплива, нужно было потратить 600-820 злотых. Когда же RDF начнет сжигаться на ТЭЦ, то расходы составят не более 400 злотых за тонну.

Ежегодно Ольштынский мусороперерабатывающий завод способен будет произвести 50 000 тонн RDF, а для его работы потребуется 110 000 тонн RDF в год. Местные власти подписали контракты с пятью другими коммунальными предприятиями Варминско-Мазурского воеводства, которые будут поставлять недостающее количество RDF. В целом местные власти стремятся сделать так, чтобы в 2024 году в Ольштыне доля тепла, вырабатываемого из угля, составила лишь 35% по сравнению с нынешними 65%.

Современный мусоросжигательный завод в Ольштыне построен по адресу ul. Mariana Bublewicza на окраине города. В настоящее время он находится на стадии приемки строительства.

Местные власти надеяться, что благодаря этому проекту в следующем году удастся удержать тарифы и отопление в Польше не подорожает, а в будущем можно будет существенно снизить тарифные ставки.

Какими будут новые тарифы на вывоз мусора?

В целом для населения ставки снизятся с 11,10 злотых до 9,80 злотых за м3 бытовых отходов. При этом все льготы, введенные на данный момент, в том числе для многодетных семей, остаются в нынешнем размере, т.е. их не снижают.

Изменение тарифа вступит в силу с февраля 2024 года. При этом жителям Ольштына не нужно будет оформлять дополнительные документы и совершать какие-либо действия в местном ужонде, ведь тарифы обновятся автоматически.

Как мы видим, Ольштын выбрал правильный курс развития на перспективу, ведь такие инновационные решения в области управления отходами и оптимизации энергопотребления имеют положительный эффект как для экологии, так и для здоровья и кошелька жителей города.