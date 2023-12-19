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Какие уженды не будут работать в Польше 22 декабря 2023 года

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Дата обновления: 19.12.2023

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В Польше в преддверии рождественских праздников, а именно в пятницу 22.12.2023, не будут работать некоторые государственные структуры. Кто именно заявил о выходном, читайте в данном материале «Польского консультанта».

На данный момент известно, что 22 декабря 2023 года не откроются офисы следующих учреждений:

Официально заявлено, что выходной взят в счет Дня независимости Польши (11 ноября), который в этом году приходился на субботу.

Напомним, что в воскресение (24 декабря) в РП Сочельник (Wigilija), а 25 и 26, соответственно, первый и второй дни католического Рождества, которые является в Польше выходными. Соответственно, указанные уженды могут не работать вплоть до 27 декабря 2023 года. Учитывайте данный факт при планировании посещения указанных заведений.

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