Система Elixir и ее подразделения

В Польше Elixir – это основополагающая система переводов. Различные сервисы, банковские услуги и другие предложения, независимо от их названия, все равно могут быть связаны с работоспособностью Эликсира.

Существует три основных разновидности:

Elixir злотые, осуществляющая трижды в день (9:30, 13:30 и 16:00) по будням транзакции в польской национальной валюте.

Euro Elixir – аналогичная система, но для переводов в евро, а расчетных сессий до 6 в день.

Express Elixir – система мгновенных переводов в злотых, работающая в режиме 24/7.

Рабочих сессий денежных переводов не будет на праздники у двух первых систем (злотые и евро). Экспресс служба работать будет в обычном режиме, однако ее услуги, как правило, платные. Размер комиссионных определяют конкретные банки – участники системы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Сложность заключается еще и в том, что обычные пользователи банковских услуг могут не иметь представления, использует их банк Эликсир или нет, а если применяет, то какую его разновидность. Уточнить теоретически можно в своем банковском учреждении, но на праздники ответить может быть некому. Проверить сотрудничает ли конкретное финансовое учреждение с системой можно по этой ссылке

Графики переводов в праздничные дни системы Elixir (злотые)

Переводы, которые будут заказаны в пятницу, 22 декабря 2023 года, после 16:00, будут зачислены на счета получателей не раньше среды, 27 декабря 2023 года.

29 декабря 2023 года состоятся две расчетные сессии – в 9:30 и 13:30. Поэтому переводы, которые будут заказаны после 13:30, будут отправлены на счета получателей в понедельник, 2 января 2024 года.

Заявки на переводы в нерабочее время приниматься могут, но их обработка произойдет только после восстановления функционирования системы Elixir.

Как будет работать Euro Elixir?

Система Euro Elixir, в которой рассчитываются внутренние и трансграничные переводы в евро, 22 и 29 декабря 2023 года будет работать в обычном режиме.

Система не будет работать 25, 26 декабря и 1 января (не считая стандартных выходных в субботы и воскресения). Первыми расчетными днями в период каникул является 27 декабря этого года и 2 января 2024 года.

Express Elixir

Представители экспресс системы подчеркнули, что сохранят работоспособность во все праздничные дни в обычном режиме 24/7. Стоимость таких переводов необходимо уточнять в своем банке, т.к. каждое финучреждение устанавливает свои расценки.

Кроме того, участниками системы должны быть и банк отправитель, и банк получатель. Относится это и к иностранным банкам, которые сотрудничают с Express Elixir на отдельно прописанных условиях.

Вне зависимости от понимания деталей данного процесса, иностранцам стоит знать, что отправленные несвоевременно средства могут дойти до адресата с задержкой. С одной стороны, это неприятно, но с другой – не стоит раньше времени паниковать, если отправленные деньги не поступили. Возможно они появятся после окончания праздников.