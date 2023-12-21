Задержка банковских переводов в Польше во время Рождества и Нового года
То, что банки Польши не работают во время католического Рождества и празднования Нового года – не секрет для большинства иностранцев. Однако многие уже давно используют различные приложения и прочие онлайн-сервисы, позволяющие отправлять средства ежедневно и круглосуточно.
В праздники, как правило, количество переводов увеличивается, т.к. многие хотят поздравить близких, остающихся дома. Однако некоторые подразделения польской банковской системы Elixir, через которую и осуществляется большое число транзакций, на католическое Рождество и Новый год работают в особом режиме, и деньги могут не прийти в предполагаемые сроки.
О том, как будет работать система денежных переводов в РП читайте в материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Система Elixir и ее подразделения
- Графики переводов в праздничные дни системы Elixir (злотые)
- Как будет работать Euro Elixir?
- Express Elixir
Система Elixir и ее подразделения
В Польше Elixir – это основополагающая система переводов. Различные сервисы, банковские услуги и другие предложения, независимо от их названия, все равно могут быть связаны с работоспособностью Эликсира.
Существует три основных разновидности:
- Elixir злотые, осуществляющая трижды в день (9:30, 13:30 и 16:00) по будням транзакции в польской национальной валюте.
- Euro Elixir – аналогичная система, но для переводов в евро, а расчетных сессий до 6 в день.
- Express Elixir – система мгновенных переводов в злотых, работающая в режиме 24/7.
Рабочих сессий денежных переводов не будет на праздники у двух первых систем (злотые и евро). Экспресс служба работать будет в обычном режиме, однако ее услуги, как правило, платные. Размер комиссионных определяют конкретные банки – участники системы.КонсультантДмитрий КонстантиновичСложность заключается еще и в том, что обычные пользователи банковских услуг могут не иметь представления, использует их банк Эликсир или нет, а если применяет, то какую его разновидность. Уточнить теоретически можно в своем банковском учреждении, но на праздники ответить может быть некому. Проверить сотрудничает ли конкретное финансовое учреждение с системой можно по этой ссылке.
Графики переводов в праздничные дни системы Elixir (злотые)
Переводы, которые будут заказаны в пятницу, 22 декабря 2023 года, после 16:00, будут зачислены на счета получателей не раньше среды, 27 декабря 2023 года.
29 декабря 2023 года состоятся две расчетные сессии – в 9:30 и 13:30. Поэтому переводы, которые будут заказаны после 13:30, будут отправлены на счета получателей в понедельник, 2 января 2024 года.
Заявки на переводы в нерабочее время приниматься могут, но их обработка произойдет только после восстановления функционирования системы Elixir.
Как будет работать Euro Elixir?
Система Euro Elixir, в которой рассчитываются внутренние и трансграничные переводы в евро, 22 и 29 декабря 2023 года будет работать в обычном режиме.
Система не будет работать 25, 26 декабря и 1 января (не считая стандартных выходных в субботы и воскресения). Первыми расчетными днями в период каникул является 27 декабря этого года и 2 января 2024 года.
Express Elixir
Представители экспресс системы подчеркнули, что сохранят работоспособность во все праздничные дни в обычном режиме 24/7. Стоимость таких переводов необходимо уточнять в своем банке, т.к. каждое финучреждение устанавливает свои расценки.
Кроме того, участниками системы должны быть и банк отправитель, и банк получатель. Относится это и к иностранным банкам, которые сотрудничают с Express Elixir на отдельно прописанных условиях.Вне зависимости от понимания деталей данного процесса, иностранцам стоит знать, что отправленные несвоевременно средства могут дойти до адресата с задержкой. С одной стороны, это неприятно, но с другой – не стоит раньше времени паниковать, если отправленные деньги не поступили. Возможно они появятся после окончания праздников.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.