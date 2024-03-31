Переводят ли время в Польше?

На сегодня часть мировых держав отказалась от перевода часов, но многие европейские страны, в том числе и Польша, перевод на летнее время продолжают.

За отказ высказываются постоянно, в т.ч. и европейские власти. Так, еще в 2018 году Европарламент принял резолюцию, согласно которой последний переход на летнее время должен был состояться в марте 2021 года.

Можно было бы утверждать, что предстоящий перевод стрелок станет последним, если бы не тот факт, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер для стран – членов Евросоюза. Практически никто в ЕС не прислушался к данным рекомендациям.

Чтобы однозначно установить этот вопрос, решение должно быть утверждено польскими властями. Подобные попытки совершались неоднократно, но ни разу законопроекты не были приняты.

Соответственно, на данный момент необходимость перевода времени в Польше сохраняется.

Когда и куда переводят часы в Польше?

Перевод часов на зимнее время

Возвращение к зимнему времени произойдет в ночь с 26.10.24 (суббота) на 27.10.24 (воскресенье). Последовательность действий и событий обратная летнему переводу – в 3:00 27 октября надо перевести стрелки на 2:00, или после 2:59:59 снова станет 2:00:00.

В марте переход осуществляется на летнее время, в октябре обратно на зимнее. Даты выбираются так, чтобы они приходились на последние выходные (ночь с субботы на воскресение) указанных месяцев.

Перевод часов на летнее время

Переход состоится в ночь с 30.03.24 (суббота) на 31.03.24 (воскресенье). Точнее, с наступлением 2:00 31 марта часы должны быть переведены на значение 3:00. Другими словами, после 1:59:59 станет 3:00:00.

Зачем понадобился перевод часов?

Переход с зимнего на летнее время и обратно – это не польская идея. Это идея, мягко говоря, не сегодняшнего дня. Впервые о переводе часов заговорили еще в конце XIX века, а уже в начале XX века стали повсеместно использовать.

Причина называлась одна – рациональное использование светового дня. Считается, что таким образом удается экономить электричество и/или другие энергоресурсы. На самом деле прямых доказательств такого сбережения нет, а ученые придерживаются разных, порой граничных мнений.

Давно ли переводят часы? История вопроса

Очень коротко вспомним историю. Первой странной, которая ввела переход на зимнее / летнее время, была Германия. Произошло это в 1916 году, и тогда, во время Первой мировой, немецкое правительство посчитало, что этот метод значительно сэкономит дефицитный уголь.

Крупные европейские державы того времени последовали в этом вопросе за Германией уже в 1917 году. США присоединились в 1918ом.

Позже перевод времени то отменяли, то вводили заново. Делали это неоднократно. Кто-то в результате сдвинулся даже на 2 часа от первоначального. Путаница возникла неописуемая. Хаос продолжает разрастаться.

Рукотворный кризис

Можно к вмешательству человека во время относиться философски, можно даже метафизически. Распространено и мнение, что все это не имеет ровным счетом никакого значения, и не несет никаких последствий.

Мы не готовы занять какую-либо из данных точек зрения, однако можем привести результаты исследований, которые проводились учеными в разных странах мира. Не станем ссылаться на одно какое-либо научное сообщество, а скажем об усредненных цифрах, т.к. их порядки практически везде сходятся.

Экономию электроэнергии оценивают в 0,5% — 1%. Многие исследователи уверяют, что достичь не удается и таких параметров, а есть и данные, что небольшая экономия летом нивелируется зимним переходом.

В первые несколько дней после перевода часов резко увеличивается число железнодорожных катастроф, дорожно-транспортных происшествий. Позже ситуация нормализуется до следующего перевода стрелок.

Значительный рост инфарктов в первую неделю после перевода, серьезно увеличиваются значения смертности.

На десятки процентов увеличивается количество суицидов.

Обостряются хронические заболевания.

Причина проста – организм вынужден перестраиваться на новый график. Причем отмечается, что хуже чувствуют себя даже маленькие дети.

Летний переход, по мнению ряда ученых, воспринимается хуже зимнего. Организм после зимы и так ослаблен, и такой перевод увеличивает стрессовую нагрузку на организм.

На что следует обратить внимание?

При ручном переводе часов все относительно просто – главное, не запутаться в какую сторону переводить условные или реальные стрелки. Проблемы нередко возникают при использовании гаджетов, которые могут быть запрограммированы на автоматический переход по другим правилам.

Лучшим вариантом будет сверка времени на гаджете после указанного часа X с одним из официальных источников. Например, на сайте Главного управления мер Польши.