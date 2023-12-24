О поправках

Законопроект касается документов об инвалидности, выдаваемых на определенный срок на основании Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Закона РП о профессиональной и социальной реабилитации и трудоустройстве инвалидов).

Причиной принятия поправок стал большой объем заявлений, поданных для продления документов об инвалидности (в том числе, уже пролонгированных ранее из-за пандемии коронавируса).

Новая Ustawа o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Закона РП об особых решениях по сохранению действительности некоторых справок об инвалидности и справок об инвалидности) должен вступить в силу 30 декабря 2023 года.

Какие документы продлеваются?

После вступления в силу закона, справки об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności), удостоверения нетрудоспособности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), а также выданные на их основе парковочные карты инвалидов, которые:

Истекали до 31 декабря 2020 года, но были продлены – будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Истекали в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, но были продлены – они действуют до 31 марта 2024 года.

Истекали в период с 1 января 2022 года по день, предшествующий вступлению в силу настоящего закона – действует до 30 сентября 2024 года.

При этом продленный документ утрачивает свою силы при получении (оформлении) нового удостоверения / справки об инвалидности.

Возобновление действия документов

Несмотря на то, что Закон вступает в силу с 30 декабря 2023 года, он распространяется на документы, срок действия которых уже истек. Этим документам возвращается юридическая сила.

Это очень важно для тех, кто перестал получать льготы и пенсии из-за прекращения действия документов – выплаты и льготы можно будет восстановить по прежним документам. Однако важно понимать, что восстанавливаются только справки / удостоверения, срок действия которых истек после 5 августа 2023 года.

По продленным / возобновленным документам, в том числе, можно оформить и новые пособия, выплаты которых начнутся с 2024 года.

Заключение

Возобновление и продление документов об инвалидности на фоне завалов работы в профильных ведомствах – несомненно хорошая новость. Однако надо четко понимать какие документы продлеваются, какие могут быть восстановлены, до каких сроков действует пролонгация, чтобы к этим датам все же получить новые справки / удостоверения.