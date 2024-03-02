Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предупреждение Некоторая относительность данных связана с тем, что сведенния о снятии с учета транспортных средств в базе данных CEPiK и данные полиции различаются. Полиция считает транспортное средство украденным при его исчезновении, а в базу данных CEPiK оно попадает только после формального снятия с учета в связи с угоном. Бывает и так, что угнанный автомобиль есть в базе данных полиции, но не доходит до CEPiK, поскольку его возвращают владельцу. Вместе с тем, общую картину эти данные дать могут.

Данные за 2023 год

По актуальным на момент публикации данным, в 2023 году в Польше из-за угонов было снято с учета всего 5646 пассажирских и грузовых автомобилей полной массой до 6 тонн. Это на 8,3% меньше, чем годом ранее, и менее 0,03% от общего числа зарегистрированных в РП транспортных средств (всего в стране более 22 миллионов легковых автомобилей и грузовиков).

Статистика показывает, что за последние 6 лет количество краж остается на примерно равном уровне, колеблясь в районе 6 – 7 тысяч. При этом в прошлом году наблюдалось более заметное снижение.

Напомним, что рекордное количество угонов было зафиксировано в 1999 году — тогда эта величина составила 71 543 автомобиля, в 2005 году наблюдалось «значительное падение» — было украдено «всего» 45 292 автомобиля.

Где в Польше воруют машины чаще и меньше всего?

Наибольший риск краж возникает в основном в воеводствах с более высокой численностью населения, и, наоборот, чем меньше людей проживает в регионе, тем меньше угонов.

Лидирует Мазовецкое воеводство , где зарегистрировано 2353 угона транспортных средств, что составляет целых 42% от всех случаев в Польше. Большой вклад в это вносит сама Варшава (1518 автомобилей), что составляет целых 26,9% от всех угнанных машин.

, где зарегистрировано 2353 угона транспортных средств, что составляет целых 42% от всех случаев в Польше. Большой вклад в это вносит сама Варшава (1518 автомобилей), что составляет целых 26,9% от всех угнанных машин. Напротив, Опольское и Свентокшиское воеводства можно считать относительно безопасными – там количество краж составляет 50 и 58 автомобилей соответственно.

В остальных воеводствах картина во многом аналогичная – число угонов пропорционально числу жителей.

Какие бренды чаще всего воровали в 2023 году?

Десятка наиболее воруемых в Польше брендов в 2023 году выглядит так:

Toyota – 869 автомобилей. Audi – 427 автомобилей. Volkswagen — 398 автомобилей. BMW – 383 автомобиля. Mercedes – 328 автомобилей. Kia — 303 автомобиля. Renault – 285 автомобилей. Hyundai – 282 автомобиля. Fiat — 274 автомобиля. Peugeot – 202 автомобиля.

Первые 4 места повторяют результат 2022 года, авот с 5 позиции Mercedes подвинул Hyundai, причем сразу на 8 место. Незначительно скорректировались и другие участники топа.

Какие модели воровали чаще всего?

В 2023 году самым угнанным автомобилем в Польше были:

Toyota Corolla — 247 шт. Toyota RAV4 — 189 шт. Hyundai Tucson (лидер прошлого года) — 152 шт.

Всего в десятку лучших вошли целых пять моделей Toyota, однако в топ-10 вошли также Fiat Ducato (148 штук) и Renault Master (110 штук). Еще было украдено более 50 машин Mercedes Sprinter и Iveco Daily.

При этом наблюдается заметный спад интереса к Audi A4, которая в 2020 году была на первом месте рейтинга, а сейчас находится на десятом.

Возраст украденных в Польше машин

Воры в основном крадут молодые и популярные автомобили в автосалонах и на вторичном рынке. Но есть и исключения.

Воров чаще всего интересуют автомобили возрастом до 10 лет. Чаще всего угоняли транспортные средства:

2019 года — 725 шт.

2018 года — 565 шт.

Анализ данных показывает, что популярность автомобилей на дороге не всегда перерастает в их «популярность» среди воров, ведь, например, было украдено всего 2 экземпляра Dacia Duster, а этот автомобиль является одним из наиболее часто покупаемых внедорожников в Польше.

Воры также не игнорируют и менее популярные автомобили. Например, в числе угнанных Kia Stinger (20 шт.), Volkswagen Multivan (13 шт.), Range Rover Sport (12 шт.), Porsche Panamera (11 шт.), Maserati Levante (5 шт.) и Quattroporte (4 шт.).

Данные за 2022 год

«Хитом» среди популярных для угона машин стал в 2022 году Hyundai Tucson. Toyota Corolla, которая до недавнего времени чаще всего пропадала с улицы или из гаражей, опустилась с верхней ступени, но все равно осталась на высоких позициях. Dacia Duster стали угонять реже, чем Maserati.

По данным Центрального автомобильного учета, в 2022 году по факту угона было снято с учета 6157 легковых автомобилей и микроавтобусов полной массой до 3,5 тонн. Это на 13% меньше, чем в 2021 году, и более чем в 11 раз меньше, чем в рекордном 1999 году — тогда было украдено более 71,5 тысячи авто. Однако появился новый бич: кражи колес.

Далее рассмотрим более подробные результаты в сравнении со сведениями 2021 года.

Какие бренды пользовались популярностью у угонщиков?

Toyota с 781 угнанной машиной — это бренд, который чаще всего выбирали воры в 2022 году (как в 2021 и 2020 годах). В десятку «любимых» у угонщиков автомобилей входят целых три модели японской компании: Corolla, RAV4 и Yaris. Еще два места на «подиуме» заняли немецкие марки — Audi (532 шт.) и Volkswagen (415 шт.), которые вытеснили BMW с третьего места в 2021 году (392 шт.).

Интерес у воров вызывают корейские бренды. Hyundai занял 5-е место, а Kia замыкает Топ-10 наиболее часто угоняемых автомобилей.

Большое значение в «популярности» автомобилей отдельных компаний играет месторасположение. Более 75% всех моделей Toyota (609 из 781 по стране) было украдено в Мазовецком воеводстве, в том числе 436 экземпляров, были сняты с учета из-за кражи в Варшаве.

Марка Количество угнанных в 2022 году, шт. Марка Количество угнанных в 2021 году, шт. Toyota 781 Toyota 950 Audi 532 Audi 685 Volkswagen 415 BMW 522 BMW 392 Volkswagen 506 Hyundai 389 Hyundai 453 Mercedes 367 Mercedes 450 Renault 343 Renault 396 Fiat 304 Mitsubishi 289 Peugeot 287 KIA 286 KIA 229 Fiat 248

Самые угоняемые модели автомобилей в Польше

Произошло изменение предпочтений в рейтинге наиболее часто угоняемых автомобилей. Hyundai Tucson (192 шт.) – модель, которая больше всего приглянулась ворам – корейский внедорожник поднялся с третьего места в 2021 году на вершину рейтинга. Таким образом, Toyota Corolla (191 шт.) опустилась на вторую ступень классификации и делит ее с Fiat Ducato (191 шт. угнали в 2021 г.). Замыкает подиум Toyota RAV4 (185 шт.).

Упал спрос на Audi A4 (122 машины), которая возглавляла список воровских хитов 2020 года. С другой стороны, сюрпризом может стать Jeep Grand Cherokee (120 шт.) на шестом месте наиболее часто угоняемых автомобилей — в предыдущие годы внедорожник американской марки не попадал даже в Топ-10.

Марка Количество угнанных в 2022 году, шт. Марка Количество угнанных в 2021 году, шт. Hyundai Tucson 192 Toyota Corolla 214 Toyota Corolla 191 Toyota RAV4 198 Fiat Ducato 191 Hyundai Tucson 192 Toyota RAV4 185 Mitsubishi Outlander 178 Audi A4 122 Audi A4 177 Jeep Grand Cherokee 120 Toyota Yaris 147 Toyota Yaris 102 Audi A6 137 KIA Sportage 99 Fiat Ducato 137 Audi A6 97 BMW serii 5 133 BMW serii 5 96 Toyota Auris 122

Машины какого возраста угоняли чаще всего?

Аналитики также определили возраст угнанных автомобилей. Воры в основном выбирали автомобили не старше 10 лет. Наиболее часто в Польше воровали автомобили 2019 года (842 шт.) и 2018 года (776 шт.). Чаще всего, по мнению экспертов, такие модели воруют на запчасти – они разбираются и полученные таким образом «органы» идут, например, на продажу в интернете.

Интересно, что высокая популярность автомобилей на польских дорогах не всегда означает, что их забирают воры. Последняя статистика также показывает редкие кражи моделей, таких как Volkswagen Multivan (29 шт.), Kia Stinger (24 шт.) или Maserati Quattroporte (7 шт.) и Levante (6 шт.). С другой стороны, Dacia Duster, являющийся одним из самых продаваемых внедорожников в Польше, не пользуется «признанием» в воровском мире – всего румынских автомобилей было украдено 4 штуки.

Год производства Число угнанных в 2022 году 2019 842 2018 776 2017 735 2016 561 2020 509 2015 392 2021 340 2014 225 2013 171 2012 167

Угоны по воеводствам Польши

Автоугонщиков больше всего в Мазовии (2463 угнанных автомобиля в 2022 году). Огромный вклад в этот рекорд внесла Варшава, где исчезло аж 1593 автомобиля (26% всего «рынка»). С другой стороны, в наибольшей безопасности могут чувствовать себя автовладельцы Свентокшиского и Подкарпатского воеводств – по крайней мере теоретически (у каждого по 55 угнанных машин). Если только кто-нибудь не вырежет катализатор или не украдет колеса…

Воеводство и общее число шт. Марка и модель 1. Mazowieckie — 2436 шт. Toyota Corolla — 155 шт. Toyota RAV4 — 147 шт. Hyundai Tucson — 118 шт. 2. Dolnośląskie — 639 шт. Jeep Grand Cherokee — 23 шт. BMW X5 — 22 шт. Renault Megane — 18 шт. 3. Śląskie — 542 шт. Audi A4 — 33 шт. Peugeot 508 — 26 шт. Hyundai Tucson — 20 шт. 4. Pomorskie — 528 шт. Volkswagen Tiguan — 31 шт. Skoda Superb — 24 шт. Audi A4 — 21 шт. 5. Wielkopolskie — 443 шт. Fiat Ducato — 22 шт. Jeep Grand Cherokee, Renault Master i Mercedes Sprinter — по 11 шт. BMW serii 5 — 10 шт. 6. Łódzkie — 375 шт. Hyundai Tucson — 17 шт. BMW serii 5 i Fiat Ducato — по 11 шт. Renault Clio i Peugeot 508 — пo 10 шт. 7. Małopolskie — 219 шт. BMW serii 3 — 12 шт. Fiat Ducato i Hyundai Tucson — по 6 шт. Mercedes Vito i Audi A6 — по 5 шт. 8. Lubuskie — 171 шт. Mercedes Sprinter — 8 шт. Fiat Ducato — 7 шт. Volkswagen Golf — 6 шт. 9. Kujawsko-Pomorskie — 158 шт. Mercedes Sprinter — 6 шт. Volkswagen Multiva, Audi A6, BMW serii 5 — по 5 шт. Mazda 6 — 4 шт. 10. Zachodniopomorskie — 144 шт. Fiat Ducato — 5 шт. Audi A6, Mercedes klasy E, Volkswagen Passat — по 4 шт. Mercedes Sprinter — 3 шт. 11. Lubelskie — 104 шт. Audi A4, Toyota Corolla, Hyundai Tucson — по 4 шт. Renault Master i Fiat Ducato — по 3 шт. 12. Podlaskie — 100 шт. Kia Sportage, Volkswagen Golf — по 7 шт. Mitsubishi Outlander — 6 шт. Audi A4, Audi A3 — по 4 шт. 13. Warmińsko-Mazurskie — 94 шт. Fiat Ducato — 5 шт. Toyota Yaris, Skoda Octavia, Audi A5, Volkswagen Transporter — пo 3 шт. 14. Opolskie — 67 шт. Toyota Yaris, Renault Clio, IVECO Daily, Volkswagen Passat — по 3 шт. Toyota Corolla — 2 шт. 15. Świętokrzyskie/Podkarpackie — по 55 шт. Renault Master/Volkswagen Golf — по 4 шт. BMW serii 5, Hyundai Tucson — по 3 шт. Fiat Ducato, Toyota C-HR, Mercedes Sprinter, Audi A5, Audi Q7, Audi A6 — по 2 шт.