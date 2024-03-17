Какая погода в Польше весной?

Спрогнозировать погоду в нынешнее время довольно непростая и неблагодарная задача, ведь из года в год ситуация меняется. Тем более весной, когда климатическая обстановка может быть весьма непредсказуема. Но если выбрать наиболее отвечающее личным интересам туристическое направление и собрать соответствующий погоде гардероб, то можно спланировать отдых и в это время года.

Обычно в марте в Польше еще достаточно холодно: температура до +7 ° днем и около 0° ночью.

Апрель в Польше более располагает к отдыху, ведь в этом месяце зачастую солнечная погода. Днем уже довольно комфортно и приятно, ведь температура около +13°, а ночью до +3°. Такая погода вполне позволяет насладиться достопримечательностями Польши.

Наконец маевка (majówka) – это то время года, которого поляки ждут с особым нетерпением. Это определяется неповторимой майской атмосферой и зачастую очень приятной погодой. В этом месяце днем обычно около +18° градусов, а ночью температура около +9°. В это время конечно случаются обильные майские осадки, но количество дождливых дней в мае все равно меньше, чем солнечных.

Как ни крути, а весной все оживает и теплые лучи солнца побуждают выйти на улицу и побродить на природе. Это прекрасное время для посещения национальных или ландшафтных парков, любования пейзажами гор или путешествий по городам Польши. Погода начинает налаживаться, толп туристов еще нет, а цены пока еще значительно ниже, чем в летний сезон. Рекомендуем обратить внимание на следующие уголки Польши, особенно прекрасные весной.

Деревня аистов в Подляском воеводстве

Аисты возвращаются в Польшу в марте. Если не терпится увидеть этих занимательных пернатых, лучший шанс встретиться с ними ранней весной – поехать в Пентово в Подляском воеводстве. Это место официально называется Европейской аистовой деревней (Europejska Wieś Bociania).

После того, как ураган сломал деревья в этом городе, аисты начали строить на их стволах гнезда. Сегодня в Пентово можно увидеть более 30 аистовых гнезд, которые ежегодно занимают эти величественные птицы. Здесь даже построены специальные смотровые вышки, с которых можно наблюдать за гнездами и их обитателями, не беспокоя пернатых.

Корженёвы Дол возле Казимежа Дольного

Корженевы Дол (Korzeniowy Dół) – одно из тех мест в Польше, которое выглядит потрясающе в любое время года. Это глубокое лесное ущелье с туристической тропой внизу. Поход по ущелью не похож ни на один другой: с обеих сторон тут обнажаются корни деревьев.

Прогулка по Корженевому Долу – отличная идея оригинально встретить весну: можно понаблюдать, как деревья оживают от самых корней до крон. Корженевы Дол расположен рядом с Казимежом Дольным – одним из самых очаровательных городов Польши, который сам по себе идеально подходит для весенних приключений на выходных.

Самые красивые польские водопады

Ранняя весна – период оттепелей, когда лед и снег активно тают и питают горные ручьи. Это прекрасная пора для посещения знаменитых польских водопадов. Во время оттепели многие из них словно заново рождаются после зимы – вода течет в них быстро и энергично, а ее шум успокаивает нервы.

Если такие прогулки по душе, стоит обязательно посетить:

Знаменитый водопад Шклярки (Wodospad Szklarki) в горах Карконошах и самый высокий во всем этом хребте водопад Каменьчика (Wodospad Kamieńczyka) с тремя каскадами общей длиной 27 м.

В Бескидах особенно очарователен водопад в Сопотне-Вельке (Wodospad w Sopotni Wielkiej). Самые известные водопады Татр – Мицкевича (Wodogrzmoty Mickiewicza) и Сиклавица (Wodospad Siklawa).

Дендрарии и ботанические сады

Если вы любите наблюдать, как природа оживает в начале весны, обязательно отправляйтесь в один из знаменитых польских дендрариев в марте.

Дендрарии подобны музеям деревьев – в одном месте можно увидеть целые галереи растений и таким образом проследить за изменениями, происходящими в них в любое время года. Это идеальные места, чтобы увидеть, как весна влияет на отдельные виды деревьев и кустарников – их здесь тысячи и все они под рукой.

В Курнике, в замке Дзялыньских (Zamek w Kórniku), действует знаменитый дендрарий. Здесь собрано около 3500 видов деревьев, в том числе множество экзотических. Не менее известен и дендрарий в Болестрашицах (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Оба места стоит посетить в марте, когда начинают цвести красивые магнолии.

Сады Хортулус в Добжице (Ogrody Hortulus w Dobrzycy) — это что-то вроде парка развлечений для любителей растений. Здесь можно не только увидеть цветы, кусты и деревья, но и попытаться сориентироваться в огромном растительном лабиринте или понаблюдать за красивыми окрестностями со смотровой башни.

Сувальский ландшафтный парк

Сувальский ландшафтный парк (Suwalski Park Krajobrazowy) – старейший подобный объект в Польше и еще одно прекрасное место, где можно встретить весну среди оригинальных пейзажей. Его самым ценным достоянием является уникальный послеледниковый ландшафт с живописными озерами, валунными полями, моренами (ледниковыми отложениями), камами (куполовидными крутосклонными холмами) и озами (узкими валами).

Наиболее известные достопримечательности включают в себя озеро Ханьча – самое глубокое в Польше, дикую долину реки Чарна Ханьча (Czarna Hańcza), гору Цисова (Góra Cisowa), называемую Сувальская Фудзияма, валунное поле в Бахановском заповеднике и интересную культуру (старообрядцы живут здесь и сегодня).

Местные озера и реки привлекают каякеров со всей Польши практически в любое время года, даже зимой. Если вы любите активный отдых, запланируйте выходные на каяке по реке Чарна-Ханьча, чтобы встретить весну ярко и активно.

Хохоловская долина

Любителям весенних цветов стоит окунуться в весеннее море крокусов в Хохоловской долине (Dolina Chochołowska).

Это один из самых популярных пешеходных маршрутов в Татрах. На рубеже марта и апреля Поляна Хохоловская становится символом весны благодаря красиво цветущим в это время шафранам.

Здесь можно насладиться природой, медленно просыпающейся от зимнего сна, без толп и шума. Нет лучшего времени для этого, чем ранней весной, на рубеже февраля и марта.

Констанчин-Езёрна: санаторий недалеко от Варшавы

Варшавянам есть из чего выбирать: встретить весну можно и в многочисленных городских парках, и в ботаническом саду, и на туристических тропах в лесах вокруг города. Однако любой, кто хотел бы совершить поездку в исключительно очаровательное место недалеко от города, должен включить в свои планы Констанчин-Езёрну (Konstancin-Jeziorna). Здесь менее чем в 20 километрах от центра Варшавы находится единственный в воеводстве санаторий (Uzdrowisko Konstancin-Zdrój).

В окружении Констанчинских лесов, на тропах здоровья, в бассейнах или верхом на лошади вы сможете восстановить свое здоровье и отдохнуть от суеты столицы.

Местная рапа благотворно влияет на дыхательные пути и укрепляет организм. Вдохнуть ее можно в градирне Курортного парка в центре города (Tężnia solankowa). В сердце курорта также находится множество замечательных вилл XIX и XX веков, красивая неоготическая церковь Успения Пресвятой Девы Марии и даже оригинальный Музей бумажного производства (Muzeum Papiernictwa).

Балтийское побережье

Ранняя весна – прекрасное время для поездки на Балтийское море. Несмотря на то, что температура воды обычно не из приятных, пляжи Балтийского моря смело можно считать одними из самых красивых в Европе, а возможно, и в мире.

Кроме того, весна – прекрасная пора для отдыха, так как в воздухе исключительно высокое количество йода, на набережных еще нет толп туристов, которых летом на Балтийском побережье невозможно избежать, а цены приятно низкие по сравнению с высоким сезоном.

Чтобы наблюдать оживающую природу, стоит отправиться на остров Волин (Wyspa Wolin), например, к знаменитому Бирюзовому озеру (Jezioro Turkusowe), которое прекрасно в любое время года, но особенно в преддверии весны.

Замечательно наблюдать за Балтийским морем с самой высокой скалы в Польше Госань (Wzgórze Gosań), а развлечения можно найти в городе Мендзыздрое с его Аллеей Звезд, Океанариумом (Oceanarium Międzyzdroje), Планетарием (Planetarium Międzyzdroje) и Музеем восковых фигур (Muzeum Figur Woskowych).

Чтобы почувствовать себя почти как в летнем отпуске, вы можете отправиться в Словинский национальный парк (Słowiński Park Narodowy), где медленно движется самая большая польская дюна, называемая Лонцкой (Wydma Łącka).

Идеальный способ встретить весну – это простая прогулка по пляжу и вдыхание воздуха, который с каждым днем становится все теплее и несет в себе аромат возрождающейся природы. Самыми красивыми польскими пляжами часто считаются пляжи в Бжезно, Виселке, Ястарне и Елитково. Стоит подчеркнуть, что ежедневные прогулки по знаменитому пирсу Сопота остаются бесплатными до апреля – воспользоваться этой достопримечательностью стоит ранней весной.

Памятники ЮНЕСКО в Польше

Ранняя весна – прекрасное время для посещения нескольких мест в Польше, которыми восхищаются во всем мире. Речь идет о 17 удивительных достопримечательностях из польского списка ЮНЕСКО, таких как:

Ранней весной здесь еще нет большого количества туристов, а это означает, что знаменитые памятники и чудеса природы можно увидеть без необходимости стоять в длинных очередях.

Зоопарки

Посещение зоопарка может стать прекрасным развлечением для детей и взрослых. Ведь чтобы почувствовать весну, вовсе не обязательно покидать город. Смена времен года приносит радость не только людям, но и животным, которые весной становятся более энергичными и готовыми к общению.

Поход в зоопарк — отличная идея отметить начало весны, особенно если у вас есть дети, которые любят наблюдать и кормить животных.

Если вы всегда мечтали посмотреть на экзотических животных, вам стоит посетить Африкариум во Вроцлаве (Afrykarium) – часть городского зоологического сада, посвященную фауне африканских вод. Ориентариум в Лодзи (Orientarium) — это возможность поближе познакомиться с животными из Азии.

Ойцувский национальный парк

Ойцувский национальный парк (Ojcowski Park Narodowy) хотя и небольшой объект, однако характеризуется уникальными и красивыми скальными образованиями, в том числе знаменитая дубина Геркулеса перед замком Пескова Скала (Zamek Pieskowa Skała).

Если вы хотите почувствовать весну в оригинальной обстановке, не только среди зеленых листьев и черных стволов, но и в окружении белых известняковых скал и инзельбергов (каменных холмов и выступов), запланируйте поездку в Ойцув и Ойцувский национальный парк ранней весной. Преимущество этого места в том, что оно расположено довольно близко к Кракову, что само по себе идеально подходит для весеннего городского отдыха.

В Польше есть много необыкновенных мест, где можно почувствовать и увидеть приближающуюся весну. Некоторые из них известны по всей стране своим очарованием, другие менее популярны, но предлагают уникальные приключения на свежем воздухе, что весьма кстати для весеннего уикенда. Смело отправляйтесь в весеннее путешествие, чтобы подзарядить себя после длинных зимних дней.