Увеличится ли в Польше необлагаемый налогом доход до 60000 злотых?
Одним из важных предвыборных обещаний в 2023 году было увеличение вдвое суммы дохода, необлагаемого дохода. Если сейчас эта величина составляет 30000 злотых, то, в случае принятия поправок, это будет 60000 злотых.
Что произойдет, если необлагаемая сумма вырастет? Насколько увеличатся зарплаты нетто? Когда ждать этих революционных изменений? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Что известно на данный момент?
- Кто и какую выгоду получит от увеличения необлагаемой суммы до 60000 злотых?
- Когда увеличится до 60000 злотых необлагаемая налогом сумма?
Что известно на данный момент?
После формирования нового правительства РП информация об увеличении необлагаемой налогом суммы практически исчезла из СМИ. Стали появляться слухи, что обещание так и останется невыполненным.
Однако 19 января министр финансов Польши Andrzej Domański опроверг неофициальные сообщения о том, что правительство отказалось от своего обещания увеличить налоговую льготу по PIT с 30000 до 60000 злотых. По словам чиновника, это решение обязательно будет внедрено, но конкретную дату министр не назвал.КонсультантДмитрий КонстантиновичГлава польского Минфина лишь сообщил, что увеличение необлагаемой налогом суммы будет частью более серьезных изменений в налогах на прибыль, в том числе обещанных предпринимателям. Напомним, что помимо увеличения необлагаемой налогом суммы, реформы должны включать, в том числе, изменение метода расчета взносов медицинского страхования или кассового метода уплаты налога.
Кто и какую выгоду получит от увеличения необлагаемой суммы до 60000 злотых?
Увеличение необлагаемого налогом дохода принесет пользу всем, чей ежемесячный доход в настоящее время превышает 2500 злотых. Необлагаемый доход в размере 60000 злотых означает освобождение от подоходного налога дохода всех, чей доход (в среднем) составляет 5000 злотых в месяц.
В реальных цифрах это означает, что люди:
- с ежемесячным доходом от 2501 до 5000 злотых будут получать зарплату (доход) нетто больше на сумму от 1 до 300 злотых каждый месяц;
- с доходом выше 5000 злотых, независимо от суммы, всегда будут получать на 300 злотых в месяц больше.
В результате каждый налогоплательщик, чей ежемесячный доход превышает 5000 злотых, дополнительно сэкономит на налоге до 3600 злотых в год. Это в плюс к аналогичной сумме, которая освобождалась от налога и при действующем порядке (это те же 300 злотых).
Когда увеличится до 60000 злотых необлагаемая налогом сумма?
Из вышесказанного ясно, что точных дат пока не называется. Есть только предположения: по одним это может быть 1 июля 2024 года, по менее оптимистичным – с 1 января 2025 года.
На наш взгляд, учитывая, что одновременно обещаны и другие изменения, 1 июля представляется маловероятным. Но мы продолжим отслеживать ситуацию, и обязательно донесем до сведения читателей все новости по данной теме.
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