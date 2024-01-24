Что известно на данный момент?

После формирования нового правительства РП информация об увеличении необлагаемой налогом суммы практически исчезла из СМИ. Стали появляться слухи, что обещание так и останется невыполненным.

Однако 19 января министр финансов Польши Andrzej Domański опроверг неофициальные сообщения о том, что правительство отказалось от своего обещания увеличить налоговую льготу по PIT с 30000 до 60000 злотых. По словам чиновника, это решение обязательно будет внедрено, но конкретную дату министр не назвал.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Глава польского Минфина лишь сообщил, что увеличение необлагаемой налогом суммы будет частью более серьезных изменений в налогах на прибыль, в том числе обещанных предпринимателям. Напомним, что помимо увеличения необлагаемой налогом суммы, реформы должны включать, в том числе, изменение метода расчета взносов медицинского страхования или кассового метода уплаты налога.

Кто и какую выгоду получит от увеличения необлагаемой суммы до 60000 злотых?

Увеличение необлагаемого налогом дохода принесет пользу всем, чей ежемесячный доход в настоящее время превышает 2500 злотых. Необлагаемый доход в размере 60000 злотых означает освобождение от подоходного налога дохода всех, чей доход (в среднем) составляет 5000 злотых в месяц.

В реальных цифрах это означает, что люди:

с ежемесячным доходом от 2501 до 5000 злотых будут получать зарплату (доход) нетто больше на сумму от 1 до 300 злотых каждый месяц;

с доходом выше 5000 злотых, независимо от суммы, всегда будут получать на 300 злотых в месяц больше.

В результате каждый налогоплательщик, чей ежемесячный доход превышает 5000 злотых, дополнительно сэкономит на налоге до 3600 злотых в год. Это в плюс к аналогичной сумме, которая освобождалась от налога и при действующем порядке (это те же 300 злотых).

Когда увеличится до 60000 злотых необлагаемая налогом сумма?

Из вышесказанного ясно, что точных дат пока не называется. Есть только предположения: по одним это может быть 1 июля 2024 года, по менее оптимистичным – с 1 января 2025 года.

На наш взгляд, учитывая, что одновременно обещаны и другие изменения, 1 июля представляется маловероятным. Но мы продолжим отслеживать ситуацию, и обязательно донесем до сведения читателей все новости по данной теме.