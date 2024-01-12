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Забастовка на пригородной ЖД Варшавы начнется 18 января 2024 года

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Дата обновления: 12.01.2024

Официально объявлено о начале забастовки машинистов на Варшавской пригородной железной дороге. С 18 января 2024 года поезда не будут ходить по два часа утром и вечером.

С чем связана забастовка, как она будет проходить, и как спланировать свои поездки в эти дни, читайте в материале «Польского консультанта».

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Причина забастовки

10 января 2024 года прошла очередная встреча между руководством компании и машинистами Варшавской пригородной железной дороги. По официальной информации, несмотря на усилия сторон и посредников, достичь соглашения не удалось. В результате профсоюзы решили объявить всеобщую забастовку.

Вице-президент Профсоюза машинистов Польши, заявил, что компания не изменила свою позицию по вопросу повышения зарплат:

«К сожалению, в компании заявили то же, что и в прошлом году, а именно, что готовы повысить вознаграждение с 1 апреля. В прошлом году оно заключило соглашение по этому поводу с одним из профсоюзов».

Профсоюзы не согласны на такие условия, ожидая повышения зарплат с 1 января. Другого инструмента борьбы за свои права, кроме забастовки, по мнению машинистов, на данный момент нет.

Когда и как будет проходить забастовка?

Всеобщая забастовка машинистов WKD начнется 18 января 2024 года.

Забастовка будет проходить с понедельника по пятницу:

  • с 6:00 до 8:00, и
  • с 15:00 до 17:00.

В выходные дни машинисты бастовать не будут. Профсоюзные активисты уже проводили предупредительную забастовку 15 ноября. Тогда поезда не ходили с 6 до 8 утра.

По заявлению профсоюзов, полномасштабная забастовка не была объявлена ​​ранее из-за праздничного сезона.

Когда закончится забастовка машинистов Варшавы?

Такой информации на данный момент нет. Профсоюзы заявили, что рассчитывал на понимание, а забастовочные мероприятия «продлятся до конца».

В правлении компании, со своей стороны, утверждают, что сохраняют позиции и не собираются повышать зарплату с 1 января.

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