Забастовка на пригородной ЖД Варшавы начнется 18 января 2024 года
Официально объявлено о начале забастовки машинистов на Варшавской пригородной железной дороге. С 18 января 2024 года поезда не будут ходить по два часа утром и вечером.
С чем связана забастовка, как она будет проходить, и как спланировать свои поездки в эти дни, читайте в материале «Польского консультанта».
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- Причина забастовки
- Когда и как будет проходить забастовка?
- Когда закончится забастовка машинистов Варшавы?
Причина забастовки
10 января 2024 года прошла очередная встреча между руководством компании и машинистами Варшавской пригородной железной дороги. По официальной информации, несмотря на усилия сторон и посредников, достичь соглашения не удалось. В результате профсоюзы решили объявить всеобщую забастовку.
Вице-президент Профсоюза машинистов Польши, заявил, что компания не изменила свою позицию по вопросу повышения зарплат:
«К сожалению, в компании заявили то же, что и в прошлом году, а именно, что готовы повысить вознаграждение с 1 апреля. В прошлом году оно заключило соглашение по этому поводу с одним из профсоюзов».
Профсоюзы не согласны на такие условия, ожидая повышения зарплат с 1 января. Другого инструмента борьбы за свои права, кроме забастовки, по мнению машинистов, на данный момент нет.
Когда и как будет проходить забастовка?
Всеобщая забастовка машинистов WKD начнется 18 января 2024 года.
Забастовка будет проходить с понедельника по пятницу:
- с 6:00 до 8:00, и
- с 15:00 до 17:00.
В выходные дни машинисты бастовать не будут. Профсоюзные активисты уже проводили предупредительную забастовку 15 ноября. Тогда поезда не ходили с 6 до 8 утра.
По заявлению профсоюзов, полномасштабная забастовка не была объявлена ранее из-за праздничного сезона.
Когда закончится забастовка машинистов Варшавы?
Такой информации на данный момент нет. Профсоюзы заявили, что рассчитывал на понимание, а забастовочные мероприятия «продлятся до конца».
В правлении компании, со своей стороны, утверждают, что сохраняют позиции и не собираются повышать зарплату с 1 января.
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