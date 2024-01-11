Суть проблемы

Проблему выявили некоторые родители. Как и сообщалось ранее, для увеличения пособия не надо предпринимать каких-либо действий – размер выплат должен был вырасти автоматически.

Однако некоторые обнаружили, что им поступили все те же 500 злотых, вместо обещанных 800 злотых. В ZUS дали пояснение по этому поводу.

Причина недоплаты

Как сообщили в Управлении социального страхования, такая ситуация может возникнуть, «когда пособие уже назначено и выплачивается, но дело требует проведения разъяснительного производства».

К сожалению, более подробной информации в ЗУС не предоставили. Но обобщая сказанное, можно говорить, что с точки зрения ZUS существуют какие-то проблемы с выплатой пособия конкретной семье. Пока вопрос не будет разрешен, выплаты не увеличатся.

Что делать родителям, чьи пособия не увеличились?

Если новая сумма родительского возмещения не была переведена на счет в январе, правомочное лицо не должно подавать в ZUS другое заявление. По заверениям чиновников, нужно только подождать результатов разбирательства.

Обещается, что размер пособия будет автоматически увеличен в срок до 29 февраля 2024 года, а все недоплаты компенсированы по выплатам с 1 января 2024 года.

Несложно предположить, что если во время разбирательства будут выявлены какие-то ошибки, препятствующие получению пособия 800+, выплаты прекратятся полностью, о чем получатель должен быть оповещен.

Случаи, когда пособие законно выплачивается в меньшем размере

В завершении напомним, что есть ситуации, когда недоплата 800+ осуществляется на законных основаниях. Сюда относятся следующие случаи:

Неполными могут быть выплаты за месяц, в котором родился ребенок (если это произошло не 1 числа месяца).

За месяц, в котором ребенку исполнилось 18 лет (если речь не идет о последнем дне месяца).

Если родители воспитывают ребенка поочередно (в связи с разводом или раздельным проживанием), и каждый из них имеет право свою часть на пособие 800 Плюс.

В последнем случае каждых из родителей получит по 400 злотых (или другие, установленные судом части), но в сумме это все равно будет 800 злотых.