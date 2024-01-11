Что делать, если вместо 800+ пришли 500 злотых в Польше?
Как известно, с 1 января 2024 года детское пособие увеличилось с 500 до 800 злотых в месяц. Управление социального страхования Польши (ZUS) уже начало выплаты. Однако выяснилось, что не все имеющие право на пособие лица (в том числе и иностранцы) получили средства в увеличенном размере.
Кто и почему получил менее 800 злотых? Что делать, чтобы компенсировать недоплату? Кому законно могут платить менее 800 злотых? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Суть проблемы
- Причина недоплаты
- Что делать родителям, чьи пособия не увеличились?
- Случаи, когда пособие законно выплачивается в меньшем размере
Суть проблемы
Проблему выявили некоторые родители. Как и сообщалось ранее, для увеличения пособия не надо предпринимать каких-либо действий – размер выплат должен был вырасти автоматически.
Однако некоторые обнаружили, что им поступили все те же 500 злотых, вместо обещанных 800 злотых. В ZUS дали пояснение по этому поводу.
Причина недоплаты
Как сообщили в Управлении социального страхования, такая ситуация может возникнуть, «когда пособие уже назначено и выплачивается, но дело требует проведения разъяснительного производства».
К сожалению, более подробной информации в ЗУС не предоставили. Но обобщая сказанное, можно говорить, что с точки зрения ZUS существуют какие-то проблемы с выплатой пособия конкретной семье. Пока вопрос не будет разрешен, выплаты не увеличатся.
Что делать родителям, чьи пособия не увеличились?
Если новая сумма родительского возмещения не была переведена на счет в январе, правомочное лицо не должно подавать в ZUS другое заявление. По заверениям чиновников, нужно только подождать результатов разбирательства.
Обещается, что размер пособия будет автоматически увеличен в срок до 29 февраля 2024 года, а все недоплаты компенсированы по выплатам с 1 января 2024 года.
Несложно предположить, что если во время разбирательства будут выявлены какие-то ошибки, препятствующие получению пособия 800+, выплаты прекратятся полностью, о чем получатель должен быть оповещен.
Случаи, когда пособие законно выплачивается в меньшем размере
В завершении напомним, что есть ситуации, когда недоплата 800+ осуществляется на законных основаниях. Сюда относятся следующие случаи:
- Неполными могут быть выплаты за месяц, в котором родился ребенок (если это произошло не 1 числа месяца).
- За месяц, в котором ребенку исполнилось 18 лет (если речь не идет о последнем дне месяца).
- Если родители воспитывают ребенка поочередно (в связи с разводом или раздельным проживанием), и каждый из них имеет право свою часть на пособие 800 Плюс.
В последнем случае каждых из родителей получит по 400 злотых (или другие, установленные судом части), но в сумме это все равно будет 800 злотых.
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