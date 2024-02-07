Новые водительские права для водителей внедорожников

Работу над директивой ЕС, вносящей поправки в некоторые правила дорожного движения, планируют завершить уже в декабре текущего года. Самой обсуждаемой идеей предстоящих изменений – это введение нового типа водительских прав для водителей некоторых легковых автомобилей (преимущественно внедорожников).

На данный момент достаточно водительских прав категории В, позволяющих управлять автомобилем с полной разрешенной массой 3,5 тонны, но именно здесь и хотят скорректировать нормы.

Депутаты Европарламента, ответственные за работу над законопроектом, хотят создать новые водительские права категории B+, которые будут распространяться на легковые автомобили и грузовые фургоны массой более 1,8 тонны.

Кто сможет получить права на внедорожник (B+)?

Согласно имеющимся данным, для получения прав категории B+ необходимо будет соответствовать следующим условиям:

Прохождение двухлетнего испытательного срока, в течение которого водитель будет иметь обычные водительские права категории В.

Возраст водителя – не менее 21 года.

В пояснениях, которые дают депутаты, указываются и примеры автомобилей, которые подпадут под новые правила – это Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5. Очевидно, что список будет значительно более широким, а эти модели использованы только для наглядности.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Директива предусматривает исключения из правил для профессиональных или специальных целей, например, для автомобилей скорой помощи.

Почему предлагается ввести новые «права на джипы»?

Авторы поправок пояснили, что в основе этой идеи лежат:

желание заботиться об окружающей среде;

необходимость обучать водителей новым навыкам.

Внедорожники, по мнению депутатов, не только занимают больше места и менее энергоэффективны, но также более подвержены столкновениям, чем легкие автомобили. Последствия таких столкновений более серьезны.

«В автошколах сейчас обучают вождению на моделях меньшего размера, чем внедорожники. Они даже в два раза тяжелее обычных легковых автомобилей. В случае столкновения расчет ущерба очевиден», — сообщил СМИ один из инициаторов изменений.

Запрет вождения в ночное время для молодых водителей

Получить водительские права можно будет в 17 лет, но такие водители изначально смогут водить машину только под присмотром более опытного человека. Им также запретят управление в ночное время – с полуночи до шести утра.

Нулевая терпимость к наличию алкоголя в крови у водителя

Рассматривается и введение двухлетнего срока после получения водительских прав, в течение которого лимит содержания алкоголя в крови может составлять только 0,0 промилле, то есть никаких допусков применяться к молодым водителям не будет.

Изменения для возрастных водителей

Не обошли авторы стороной и взрослых водителей, предлагая:

после 70 лет выдавать права только на 5 лет;

после 80 лет – только на 2 года.

Для продления срока действия потребуется пройти медицинское обследование.

Запрет на управление автомобилем (лишение прав) будет распространяться на все страны ЕС

Депутаты Европарламента предлагают, чтобы серьезные нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, приводили к запрету вождения на всей территории ЕС, а не только в стране, где произошел инцидент.

«В настоящее время, если водитель лишается водительских прав в результате нарушения правил дорожного движения в стране ЕС, отличной от той, которая выдала ему права, в большинстве случаев санкции будут применяться только на это государство, и не повлекут за собой никаких ограничений в остальных частях ЕС», — поясняется в сообщении Европарламента.

Соответственно, планируется объединить базы данных, и не допускать к управлению таких нарушителей по всему Евросоюзу.

Ужесточение ответственности за езду без прав

Данная норма станет логичным продолжением предыдущей. Депутаты Европарламента предлагают повысить уголовную ответственность за вождение без водительских прав. Они хотят, чтобы такой инцидент квалифицировался как серьезное нарушение правил вождения наравне с такими правонарушениями, как вождение в нетрезвом виде или дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Более строгая классификация закона приведет к более быстрому обмену информацией между государствами-членами о водителях, чьи водительские права были лишены.

Европейский парламент призывает ввести срок в 10 рабочих дней для обмена такой информацией между странами и дополнительный срок в 15 рабочих дней для принятия решения о том, будет ли запрет на вождение применяться на всей территории ЕС. Оштрафованный водитель будет проинформирован об окончательном решении в течение 7 рабочих дней.

Другие изменения

Директива также включает предложения относительно:

введения цифровых водительских прав ЕС, доступных через смартфон;

сокращения максимального срока действия водительских правах с нынешних 15 лет до 10 лет;

унификация норм обучения и сдачи экзаменов по вождению;

введение общеевропейской системы штрафных баллов, которая будет отслеживать правонарушения и отзывать или приостанавливать действие прав, при превышении определенного порога.

Есть информация, что нормы будет рассматриваться Европарламентом по отдельности, поэтому и приняты или отклонены могут быть не все из них.

Когда новые правила заработают в Польше?

Конкретных сроков пока не называют. Работа над директивой должна завершиться голосованием в декабре 2023 года. Однако принципы, изложенные в директивах ЕС, после должны быть адаптированы национальными правительствами стран-членов, на что, как правило, предоставляется довольно большой интервал времени (от нескольких месяцев до нескольких лет).

Эксперты прогнозируют, что по некоторым серьезным вопросам все может ограничиться дискуссией, после которой… нормы останутся прежними. Кстати, международная организация перевозчиков IRU, автомобильный клуб FiA и организация автопроизводителей ACEA уже обратились в Брюссель с просьбой отклонить большинство из указанных предложений.

Посмотрим, к чему приведет голосования в конце года, и обязательно расскажем читателям.