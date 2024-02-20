Возврат VAT за газовое отопление жилья в Польше
Домохозяйства, отапливаемые газом, могут претендовать на возврат VAT. Как сообщается на сайте Министерства климата и окружающей среды РП, возврат налога будут выплачивать местные органы власти.
Каким критериям необходимо соответствовать, и какие меры предпринять, чтобы получить возврат средств за газовое отопление, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- О каком газе идет речь?
- Кто не может вернуть НДС?
- Кто может оформить возврат VAT?
- Как подать заявление на возврат VAT за газовое отопление?
О каком газе идет речь?
По информации Министерства, в 2024 году возмещению VAT подлежит газовое топливо, поставленное в период с 1 января по 30 июня 2024 года.Речь идет о подаваемом по газовой сети природном газе с высоким содержанием метана или азота, в том числе сжиженном природном газе и пропан-бутане или других видах горючего газа.
Кто не может вернуть НДС?
В правительстве РП подчеркивают, что возврат средств не доступен людям, которые:
- покупают газовые баллоны;
- имеют только газовые плиты;
- используют газовое топливо только для нагрева воды.
Другими словами, возврат VAT возможен только при системе отопления жилого помещения с помощью магистрального газа.
Кто может оформить возврат VAT?
И недвижимости, и проживающим в ней людям необходимо соответствовать целому ряду критериев, чтобы воспользоваться возможностью возврата налога:
- Газовое оборудование должно быть зарегистрировано или внесено в CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – Центральный реестр выбросов зданий).
- Критерий дохода: на возврат НДС могут претендовать домохозяйства, средний ежемесячный чистый доход которых (нетто) не превышает 2100 злотых в домохозяйстве из одного человека или 1500 злотых на человека в домохозяйстве из нескольких человек.КонсультантДмитрий КонстантиновичЕще один крайне важный момент – заявление может подать только лицо, заключившее договор на поставку газа, тот есть тот, чье имя указано в счете-фактуре с указанием возвращаемого VAT.
Как подать заявление на возврат VAT за газовое отопление?
Возврат НДС будут выплачивать гмины. Заявление следует подать в управление, соответствующее месту жительства. Местными властями могут быть назначены отдельные структуры для выполнения этой задачи. То есть в любом случае необходимо обращаться в свою гмину, чтобы уточнить все детали.
К подаваемому заявлению необходимо приложить:
- копию счета-фактуры, подтверждающую покупку газа;
- копию договора, заключенного с поставщиком;
- доказательства оплаты счетов.
Заявление можно подать лично в офисе гмины, но некоторые уженды практикуют и подачу заявления онлайн. Если аналогичное заявление уже подавалось в предыдущий период, на новый срок нужно подавать новое.
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