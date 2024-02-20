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Возврат VAT за газовое отопление жилья в Польше

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Дата обновления: 20.02.2024

Домохозяйства, отапливаемые газом, могут претендовать на возврат VAT. Как сообщается на сайте Министерства климата и окружающей среды РП, возврат налога будут выплачивать местные органы власти.

Каким критериям необходимо соответствовать, и какие меры предпринять, чтобы получить возврат средств за газовое отопление, читайте в данном материале «Польского консультанта».

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О каком газе идет речь?

По информации Министерства, в 2024 году возмещению VAT подлежит газовое топливо, поставленное в период с 1 января по 30 июня 2024 года.

Речь идет о подаваемом по газовой сети природном газе с высоким содержанием метана или азота, в том числе сжиженном природном газе и пропан-бутане или других видах горючего газа.

Кто не может вернуть НДС?

В правительстве РП подчеркивают, что возврат средств не доступен людям, которые:

  • покупают газовые баллоны;
  • имеют только газовые плиты;
  • используют газовое топливо только для нагрева воды.

Другими словами, возврат VAT возможен только при системе отопления жилого помещения с помощью магистрального газа.

Кто может оформить возврат VAT?

И недвижимости, и проживающим в ней людям необходимо соответствовать целому ряду критериев, чтобы воспользоваться возможностью возврата налога:

  1. Газовое оборудование должно быть зарегистрировано или внесено в CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – Центральный реестр выбросов зданий).
  2. Критерий дохода: на возврат НДС могут претендовать домохозяйства, средний ежемесячный чистый доход которых (нетто) не превышает 2100 злотых в домохозяйстве из одного человека или 1500 злотых на человека в домохозяйстве из нескольких человек.
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Еще один крайне важный момент – заявление может подать только лицо, заключившее договор на поставку газа, тот есть тот, чье имя указано в счете-фактуре с указанием возвращаемого VAT.

Как подать заявление на возврат VAT за газовое отопление?

Возврат НДС будут выплачивать гмины. Заявление следует подать в управление, соответствующее месту жительства. Местными властями могут быть назначены отдельные структуры для выполнения этой задачи. То есть в любом случае необходимо обращаться в свою гмину, чтобы уточнить все детали.

К подаваемому заявлению необходимо приложить:

  • копию счета-фактуры, подтверждающую покупку газа;
  • копию договора, заключенного с поставщиком;
  • доказательства оплаты счетов.

Заявление можно подать лично в офисе гмины, но некоторые уженды практикуют и подачу заявления онлайн. Если аналогичное заявление уже подавалось в предыдущий период, на новый срок нужно подавать новое.

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