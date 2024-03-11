Электронные уведомления в Польше: когда присылают UPO, UPP и UPD?
При цифровой переписке, отправке заявок, заявлений и т.п. в органы власти Польши, необходимо иметь официальное подтверждение того, что требуемая информация доставлена. Эту роль и играют UPO, UPP и UPD, причем каждое уведомление свою.
Что такое UPO, UPP и UPD? Как они формируются, зачем нужны и где их искать? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Вводные данные
- Что такое электронные уведомления и чем они отличаются?
- UPP: официальное уведомление об отправке
- UPD: официальное подтверждение доставки
- UPO: официальное подтверждение приема
- Где и как можно увидеть свой UPO?
- Что делать, есть UPO утрачен?
Вводные данные
Речь идет о случаях, когда электронный документооборот введен и используется выбранным органом власти и / или организацией. К сожалению, пока не все и не везде можно отправлять в цифровом формате, а, соответственно, сначала необходимо выяснить такую возможность, и только постом отправлять документы и ожидать подтверждения их получения.
Рассматриваемые уведомления являются электронными и использовать могут только в цифровом формате. Распечатанный документ не будет являться официальным.
Что такое электронные уведомления и чем они отличаются?
В данном случае под уведомлением понимается официальное подтверждение отправки, доставки и получения электронной информации (например, заявки, запроса, передачи требуемых данных).
Рассматривая последовательность процесса, уведомления поступают так:
- При отправке, подтверждая именно этот факт, приходит UPP (официальное подтверждение отправки).
- Когда информация получена, формируется и отправляется UPD (официальное подтверждение доставки).
- Далее формируется UPO (официальное подтверждение приема) – документ, обобщающий данные по двум предыдущим.
Другими словами, речь идет не о трех разных статусах отправленного сообщения, а о двух (UPD и UPP), и некоего итогового уведомления (UPO), формируемого на основании двух предыдущих.
По этапам появления этих документов и рассмотрим их далее более подробно.
UPP: официальное уведомление об отправке
UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) – подтверждает факт отправки и доставки на указанный адрес. Это автоматически формируемый электронный документ, создаваемый в момент доставки (но не ознакомления!) сообщения на требуемый адрес.
Например, вот так выглядит UPP от ZUS:
Для чего может потребоваться UPP? В первую очередь, чтобы знать о доставке сообщения, но, кроме этого, в случае возникновения сложностей, UPP поможет доказать, что сведения отправлялись, и сделано это было в указанные дату и время.
UPD: официальное подтверждение доставки
UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) – это так же электронный документ (xml-файл), но формируется он уже не автоматически, а только поле подписания электронной подписью адресатом.
То есть UPD подтверждает уже факт прочтения (принятия) документа. Соответственно, кроме информации об отправлении, получении, дате и времени, в данном уведомлении должна присутствовать ссылка или отдельный файл электронной подписи.
Выглядеть UPD может следующим образом:
UPO: официальное подтверждение приема
UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – обобщающее уведомление, подтверждающее факт доставки и получения. После получения данного уведомления можно считать, что отправка состоялась и необходимые данные доставлены и получены.
Именно в виде UPO информация хранится в базах данных и может быть доступна заявителю (в случае необходимости).
Кроме прочего, UPO содержит следующую информацию:
- Полное название субъекта (например, учреждения), которому был вручен электронный документ.
- Дату и время ввода или передачи электронного документа в информационную систему.
- Дату и время подписания адресатом UPD в отношении данного документа.
- Дату и время создания UPO.
В документе также есть уникальные идентификаторы, по которым его можно будет найти позже.
Сообщение о формировании UPD может выглядеть так:Если с доставкой возникли проблемы, или информация отправлена в неподобающем формате, UPO не поступит. Придет оповещение об ошибке.
Где и как можно увидеть свой UPO?
Уведомление UPO будет видно в личном кабинете той системы, через которую отправлялось сообщение. Кроме этого, оно должно поступить на email, указанный при регистрации.
Для большей надежности рекомендуется скачать UPO и сохранить его на своем устройстве (гаджете). Как минимум стоит сохранить где-то идентификатор уведомления.
Что делать, есть UPO утрачен?
Если по какой-либо причине уведомление было утрачено и более недоступно, его можно получить заново (напомним, UPO хранятся в отдельных базах данных).
Чтобы запросить повторно UPO, надо обращаться к администраторам / техподдержке конкретной системы. Например, проверить статус отправления в адрес налоговых органов можно с помощью данного сервиса.КонсультантДмитрий КонстантиновичСуществуют и неофициальные посредники, заявляющие, что имеют доступ сразу к нескольким базам данных. Одной из таких является сервис e-pity, однако детально нами его работоспособность не проверялась, и гарантировать адекватную работу мы не может.
Подытожим. Для подтверждения доставки и получения электронных сообщений в официальные структуры, существует несколько цифровых уведомлений: UPP – подтверждает факт доставки, UPD – факт получения и прочтения, а UPO – обобщает эти данные и сохраняет их в специальных базах. Только правильно составленное, доставленное и полученное сообщение будем иметь уведомление UPO.
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