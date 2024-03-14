Норма алкоголя в крови в Польше: сколько можно выпить за рулем в Польше?

Начнем сразу с одного из распространенных мифов, что существует допустимая доза алкоголя за рулем. Действительно, польские законы считают нарушением содержание алкоголя в крови от 0,2 промилле (‰).

Однако это крайне низкие показатели, например, выпитая бутылка некрепкого пива или бокал сухого вина могут дать такой уровень алкоголя в крови как сразу после употребления, так и спустя несколько часов (зависит от многих параметров организма).

Даже самая незначительная на первый взгляд доза алкоголя может быть зафиксирована как нарушение. Говорить о допустимом количестве алкоголя в крови в Польше можно лишь условно, и любое употребление несет риск наказания. Кроме этого, некоторые организмы и без употребления спиртного могут выдавать подобные параметры – для этого, собственно, и вводятся в законы подобные допуски.

Отличие правонарушения от преступления при употреблении алкоголя за рулем

Польское законодательство разделяет вождение в пьяном виде на два категории:

Правонарушением считается состояние после употребления алкоголя, когда содержание алкоголя в крови составляет от 0,2‰ до 0,5‰ (что равняется 0,1-0,25 мг алкоголя на 1 дм3 выдыхаемого воздуха).

считается состояние после употребления алкоголя, когда содержание алкоголя в крови составляет от 0,2‰ до 0,5‰ (что равняется 0,1-0,25 мг алкоголя на 1 дм3 выдыхаемого воздуха). Преступлением будет состояние опьянения, когда содержание алкоголя в крови превышает 0,5‰ (более 0,25 мг алкоголя на 1 дм3 выдыхаемого воздуха).

Количество алкоголя в крови зависит от напитка, времени, прошедшего после употребления, веса человека, метаболизма, возраста и даже пола. С большой долей недоверия стоит подходить к различным таблицам, калькуляторам и прочим способам, показывающим, через какое время после употребления того или иного вида алкоголя можно сесть за руль. В конце данного материала мы и сами предоставим распространенные параметры по «выветриванию» алкоголя, однако заранее предупреждаем об относительности этих данных.

Наказание за вождение в нетрезвом виде

С 17 сентября 2022 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения и систему штрафных баллов, в том числе связанных и с пьяным вождением.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде зависят от концентрации алкоголя в крови – от вышеуказанного отличие правонарушения от преступления. Неприятности начинаются с превышения нормы алкоголя в крови в 0,2‰ — этот показатель считается правонарушением, за которое, в соответствии со art.87 Kodeksu Wykroczeń (Кодекс о незначительных правонарушениях – аналог Административного кодекса, привычного выходцам из стран СНГ), а также по Распоряжению МВДиА, устанавливающему штрафные баллы, при превышении допустимого содержания алкоголя в крови в Польше от 0,2‰ до 0,5‰:

15 штрафных баллов;

штраф не менее 5000 злотых;

запрет на вождение от 6 месяцев до 3 лет (без изменений).

Водитель, имеющий в крови более 0,5‰, считается преступником (art.178a Kodeks karny и др.), и вождение в нетрезвом виде может закончиться тюрьмой. Наказание в данном случае будет следующим:

15 штрафных баллов;

штраф, зависящий от дохода: от 10 до 540 дневных ставок;

штраф от 5000 злотых в Фонд помощи жертвам и постпенитенциарной помощи;

наказание до 2 лет лишения свободы;

запрет на вождение не менее 3 лет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Не стоит забывать, что система штрафных баллов подразумевает ограничение в управлении ТС при достижении новичками 20 баллов, а остальными водителями – 24 баллов. Если уже имелись непогашенных очки, и лимит оказался превышен, кроме штрафов и ареста лишение прав может произойти автоматически.

Что будет при повторном нарушении?

За повторное правонарушение особых санкций не предусмотрено – будут применены нормы все той же art.87 Kodeksu Wykroczeń. Однако статья подразумевает не точные цифры штрафа или срока ареста, а некие интервалы. На практике, в первый раз наказание может быть назначено по нижним пределам, в то время как при повторном правонарушении будут применены максимумы.

Наказание за вождение, если превышено допустимое содержание алкоголя в крови в Польше при повторном преступлении значительно более серьезны, чем при первом. Рецидивисты, вновь пойманные за то же нарушение, заплатят 10 000 злотых, а также им грозит до 5 лет тюрьмы.

Если пьяный водитель устроит ДТП, наказание в виде лишения свободы может возрасти до 12 лет. Кроме этого, подразумеваются и такие санкции, как лишение водительских прав за алкоголь в Польше пожизненно. Размер наказания определяет суд.

⚡️Конфискация автомобиля за пьяную езду

С 14.03.2024 вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РП, устанавливающие кроме вышеперечисленных, дополнительную меру ответственности – конфискацию автомобиля за управление им в пьяном виде.

Такая мера будет применяться в случае ДТП, если у водителя будет обнаружено более 0,5‰, а в ситуации, когда алкоголя в кровы более 1,5‰ – независимо от наличия аварии.

Данная мера может применяться судом, но нет обязательств по ее использованию, то есть в каждом случае это будет конкретное судебное решение.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно, что в случае, если виновный управлял машиной работодателя, то конфискация может быть заменена на штраф не менее 5000 злотых, а если это чужой автомобиль, не связанный с трудоустройством, то в размере стоимости такого транспортного средства.

Еще один важный момент нововведений – при причинении вреда другим людям во время пьяной езды, штраф более невозможен. Лишение свободы становится безальтернативным – от 2 до 16 лет, в зависимости от последствий.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения и страхование автомобиля

Очень важно, что при ДТП, если зарегистрировано опьянение (от 0,2‰), страховой случай не фиксируется – ни один тип страхования, включая Ubezpieczenie OC, работать не будет. Это означает, что компенсации не выплачиваются ни виновному, ни тому, кому он нанес ущерб.

Бывают исключение, когда страховая все же покроет убытки. Например, при нанесении ущерба окружающим, однако, на основании норм art.43 Закона об обязательном страховании, компания задействует т.н. регресс, т.е. взыщет все свои затраты с виновного водителя.

Сумма зависит от степени повреждения. По статистике, среднее значение в настоящее время около 8000 злотых, но есть и случаи выплат в несколько десятков и даже сотни тысяч. Рекордсменам приходится платить больше миллиона злотых. Условно это можно считать еще одним дополнительным наказанием за пьяную езду.

Через какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль?

Еще раз напомним, что любые расчеты параметров вывода алкоголя из организма – более чем относительны. У двух с виду абсолютно одинаковых людей, при прочих равных, эта величина может отличаться. И все же некие ориентиры нужны всегда.

Далее представлены самые расхожие сведения на этот счет, по которым можно примерно рассчитывать необходимое время, но лучше всегда перестраховываться, добавляя к данным 15% — 20%:

Заключение

Наверное, нет смысла читать нравоучения, что садиться пьяным за руль опасно и для себя, и для окружающих. Одни люди и так прекрасно понимают это, а другим никакие убеждения не помогут. Другое дело, когда ситуация возникла из-за сложного стечения обстоятельств либо по ошибке.

В таком случае доказывать свою правоту придется в суде, и здесь лучше обратиться к профессиональным юристам для ведения дела. В противном случае есть вероятность проиграть, а наказание за пьяное вождение может быть очень серьезным. Провести несколько лет в тюрьме из-за «хорошо проведенного вечера» — не лучшая перспектива.