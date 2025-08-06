Онлайн-методы

Сразу разберем вопрос электронных подписей, в том числе доверенного профиля. Действительно, в ряде случаев эти инструменты помогут справиться с проблемой, но, во-первых, такие подписи уже должны быть зарегистрированы, а, во-вторых, вопрос, требующий решения, должен подразумевать возможность их применения.

Так как данным инструментам посвящены отдельные материалы, в этой статье акцентируем внимание именно на необходимости собственноручной подписи.

Альтернативные «подписи»

Что же делать, если нормативный акт требует подписать декларацию, заявление или прочий документ, но это физически невозможно? По определению, для соблюдения письменной формы достаточно собственноручной подписи на документе, содержащем декларацию о намерениях. Однако, если подписание документа невозможно, необходимо использовать другие методы. На помощь приходят правовые нормы, вводящие так называемые замещающие письменные формы.

В соответствии с art.79 Kodeksu Cywilnego (Гражданского кодекса РП), даже если человек не умеет писать, он может подать волеизъявление в письменной форме следующими способами:

может сделать на документе отпечаток пальца чернилами, а рядом с этим отпечатком пальца уполномоченное им лицо напишет свое имя и фамилию и подпишет его, или

вместо лица, подающего заявление, подписывается уполномоченное им лицо, подпись которого удостоверяется нотариусом, главой гмины (мэром, президентом города), главой повета или маршалом воеводства с отметкой о том, что она составлена по просьбе лица, не умеющего писать.

Очевидно, что первый вариант подходит для ситуаций, когда отпечаток пальца может быть поставлен, а второй – в случае, если уполномоченное лицо получило нотариально заверенное право на такие действия.

Для использования описанных альтернативных способов «подписи» – поскольку мы имеем дело с исключением из правила – требования, указанные в указанном положении, должны строго соблюдаться и толковаться без расширительного толкования. Это крайне важно для того, чтобы впоследствии никто не мог поставить под сомнение действительность данного действия (декларации, заявления и т.д.).

Подпись отпечатком пальца

Самый простой и быстрый способ – это, конечно, отпечаток пальца, поскольку не нужно привлекать какие-либо органы, чиновников и т. д., а просто используется помощью, например, близкого человека. Поэтому, если человек оказался в ситуации, когда он не может писать (независимо от причины такого положения дел), то:

Во-первых, он должен помнить, что отпечаток пальца должен быть «чернильным», что исключает использование любого другого типа «материала» или использование, например, электронных устройств. Во-вторых, рядом с отпечатком пальца другое лицо (уполномоченное) должно вписать свое имя и фамилию. В-третьих, уполномоченное лицо должно подписать документ лично.

Это очень важно, поскольку на практике часто люди (обычно по незнанию) подписываются чужим именем в различных ситуациях – например, на почте, получая письмо от имени мужа, дочери, брата или другого члена семьи. Это ошибка, которая в некоторых случаях может даже повлечь за собой уголовную ответственность.

Стоит отметить, что правило не уточняет, какой палец следует использовать для создания «чернового отпечатка» — в частности, нет требования, чтобы это была рука, которой человек обычно писали (до того, как утратили эту способность), и не указывается, какой именно палец должен быть (например, большой или указательный пальцы). Поэтому в этом вопросе есть некоторая свобода.

Заверенная подпись

Если удобнее воспользоваться вторым вариантом (заверенная подпись уполномоченного лица), то нотариус, глава гмины (или мэр, президент города), староста или воеводский маршал должны обеспечить соблюдение всех формальных требований.

Другие способы подписи

Также существуют и другие способы соблюдения требования письменной формы. Можно воспользоваться нотариальным актом (Закон РП о нотариате также предусматривает решения для тех, кто не умеет или не может писать) или подписать документ в электронном виде, о чем уже говорилось выше.

Вопрос дееспособности

Крайне важным является и вопрос дееспособности. Если в установленном порядке была установлена недееспособность лица, чья подпись требуется, то подписывать документы должен назначенный судом опекун.

В таком случае ни прямая подпись недееспособного, ни ее альтернативы не будут иметь юридической силы.

Подытожим. Могут возникнуть ситуации, когда — по разным причинам, постоянно или временно — человек утрачиваем способность писать и, следовательно, подписывать документы там, где это требуется. К счастью, нормативные акты предлагают решения, позволяющие соблюдать требование письменной формы даже в таких обстоятельствах.

Если решите предоставить чернильный отпечаток пальца и уполномочить другое лицо помочь с выполнением требований к заменяющей его письменной форме, убедитесь, что делаете это правильно. В противном случае письменная форма не будет сохранена со всеми вытекающими последствиями.