Сколько беженцев в Польше?

Последние данные, опубликованные Евростатом, свидетельствуют о том, что на конец октября 2023 года количество украинских беженцев в Польше составило более 957 тысяч человек.

Какие планы у беженцев?

Результаты опроса украинцев, проживающих в Польше, от агентства Gremi Personal следующие:

43% утверждают, что им сейчас сложно принять решение по поводу возвращения в Украину;

19% заявляют, что планирует остаться в Польше подольше, по крайней мере, до конца войны;

15% считают, что они не вернутся домой в ближайшие пять лет;

13% намерены вернуться на родину в течение полугода;

10 % хотят вернуться в течение ближайшего года.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В прошлом году результаты аналогичного исследования общественного мнения показали, что 38 % украинцев ответили, что планируют остаться в Польше, 7% опрошенных намеревались переехать в другую страну, а 55% процентов собирались вернуться домой.

Где беженцы работают чаще всего?

Большинство беженцев из Украины составляют женщины – 78% по сравнению с 22% из числа мужчин. До 2022 года около 94 % украинских мигрантов в Польше были трудоустроены, а после почти двух лет активных боевых действий трудоустроено 64% украинских беженцев.

Несмотря на непропорционально меньшее количество мужчин-вынужденных переселенцев из Украины, они занимают более выгодное положение на польском рынке труда:

большинство из них трудоустроены (71% мужчин против 61% женщин);

15% мужчин являются безработными по сравнению с 27% женщин.

По данным Gremi Personal, довоенные мигранты из Украины зачастую работали по профессиям, которые предусматривали наличие определенной квалификации, но не обязательно высшего образования (сварщики, токари, электрики и т.д.). Ситуация с беженцами несколько иная, ведь многие из них имеют высшее образование, однако большинство выполняет простые работы, не требующие высокой квалификации.

Сколько получают беженцы?

Польские компании чаще всего платят украинцам от 27,7 до 34,9 злотых брутто за час работы.

В Gremi Personal отмечают, что в 2023 году как украинские беженцы, так и довоенные экономические мигранты из Украины получали среднюю зарплату 3000-4000 злотых.

Почти половина (49%) беженцев и каждый пятый респондент из числа довоенных трудовых мигрантов заявили о доходах ниже 3000 злотых.

Уровень оплаты труда украинских беженцев в Польше во многом зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике, низкого уровня безработицы и редко связан с полученным дома образованием, независимо от его уровня.

При этом если высококвалифицированные украинцы хорошо владеют польским языком, они вполне могут конкурировать с поляками за вакантные должности на рынке труда.

Выводы

Можно верить или не брать во внимание результаты таких опросов. Однако это изменение в настроениях и намерениях украинцев полным ходом отражается на польском рынке труда.

Занятость иностранцев в польских фирмах падает. Об этом свидетельствуют и данные системы социального страхования ZUS, где количество зарегистрированных пользователей-украинцев снизилась на 7% с момента начала боевых действий.

Падение показателей занятости украинцев связано зачастую с их оттоком в Германию и другие страны Западной Европы, где за ту же работу людям платят значительно больше. Помимо этого, во многих странах существует обширная социальная система, которая охватывает широкий спектр льгот и поддержки для жителей, включая программы здравоохранения, образования и гуманитарной помощи.

Все это говорит о том, что Польша все чаще становится для многих украинцев просто остановкой, а не конечным пунктом. Хотя надо сказать, что у этой страны все еще есть ряд преимуществ. Однако последние тенденции далеко не всегда содействуют желанию жить и работать здесь. Кто в итоге выиграет, а кто пострадает больше в этой ситуации, покажет время и анализ экономических показателей.