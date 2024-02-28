Иностранцы и охота в Польше

Начнем с возможности иностранцев быть легальными охотниками в Польше. Сразу рассмотрим один частный случай. В соответствии с нормами art.43 Prawa łowieckie (Закона РП об охоте), иностранец, проживающий за пределами РП и не являющийся членом Польского охотничьего общества (PZŁ), может охотиться в частных охотничьих угодьях по приглашению владельца (после покупки соответствующего права) или по разрешению соответствующего министра в присутствии и под руководством представителя такого угодья, являющегося членом PZŁ.

Еще раз – речь в данном случае идет о разовой охоте приезжего иностранца. Однако цель данной статьи рассказать о возможности иностранца стать охотником в Польше на постоянной основе. Поэтому к нормам art.43 Prawa łowieckie более возвращаться не будем, а перейдем к другим положениям.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте PZŁ:

Иностранцы из-за пределов ЕС, имеющие охотничьи лицензии в своей стране и желающие охотиться в Польше, сдают дополнительно экзамен по польскому языку и подписывают декларацию о членстве в Польской охотничьей ассоциации. В отношении иностранцев, не имеющих права охотиться в своей стране, применяются те же процедуры, что и в случае с гражданином Польши (включая прохождение стажировки).

То есть, при наличии заграничной лицензии, иностранный охотник должен сдать экзамен по польскому и вступить в PZŁ. При отсутствии лицензии – пройти полностью весь процесс, о котором и будет рассказано далее.

Кто может быть охотником в Польше?

Чтобы стать охотников в Польше соискатель должен выполнить два основных условия – стать членом PZŁ, а потом получить разрешение на охотничье оружие.

Ко второй части (оружию) мы вернемся далее, а пока о Польском охотничьем союзе (организации, ассоциации — Polski Związek Łowiecki). Членом PZŁ может быть физическое лицо, отвечающее следующим условиям:

является совершеннолетним;

является дееспособным (полностью пользуется гражданскими правами);

не было наказано за преступления, предусмотренные Законом РП об охоте;

получило право на охоту (прошло годичную кандидатскую стажировку, обучение в PZŁ и сдало необходимые экзамены);

подало декларацию (заявление) и оплатило вступительный взнос в PZŁ.

Иногда отдельные охотничьи клубы могут выставлять дополнительные условия, например, требовать конкретного статуса от иностранца (иногда это наличие вида на жительства, иногда исключительно сталего побыту) или выставлять более обтекаемые условия, вроде «наличия моральных ценностей, гарантирующих этичное поведение на охоте».

Что такое Polski Związek Łowiecki?

Еще немного определений, чтобы лучше понять дальнейшее:

Польская охотничья ассоциация (Polski Związek Łowiecki) – это единая общенациональная организация, объединяющая различные охотничьи клубы и отдельных охотников. Правила действия PZŁ установлены Законом РП об охоте, в частности art.32 Prawa łowieckie.

Важным, кроме прочего, является отличие общей организации PZŁ от входящих в ее состав Охотничьих клубов (Koło łowieckie). Последние так же подчиняются нормам Закона РП об охоте, но конкретный охотник, в том числе и иностранец, обязан являться только членом Polski Związek Łowiecki, но не обязан вступать в какой-либо клуб. Он может подать заявление на вступление в ПЗЛ в качестве физического лица, не являющегося членом никакого клуба.

Как стать охотником в Польше?

Итак, первый этап – членство в Polski Związek Łowiecki. Рассматриваем на примере иностранца из-за пределов Евросоюза, не имеющего лицензии на охоту у себя на родине.

Шаг 1. Кандидат в члены в Польском охотничьем союзе (PZŁ)

Стать кандидатом можно двумя путями:

Через рекомендацию знакомого стать сначала членом Охотничьего клуба, который и подаст от своего имени заявление на стажировку в PZŁ. Не вступать в охотничий клуб, а подать заявление в PZŁ самостоятельно.

Заявление подается в окружное управление Польского охотничьего общества по месту расположения Охотничьего клуба или месту жительства заявителя (при самостоятельной подаче). Адреса управлений можно найти на данной странице.

Ознакомиться с заявлением и скачать бланк можно далее:

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При отсутствии формальных недостатков окружное управление ПЗЛ обязано принять заявление, внести соискателя в реестр стажеров и направить на стажировку в охотничий питомник или охотничий клуб по запросу (при подаче от клуба) или по своему выбору (при личной подаче).

Шаг 2. Годичная стажировка в охотничьем клубе

Стажировка длится один год со дня внесения в реестр стажеров. Период может быть увеличен до двух лет решением клуба или PZŁ.

Во время стажировки изучаются аспекты охоты, принимается активное участие в жизни клуба, происходит общение, интеграция в сообщество. Считается, что этот период хорошо подготавливает к следующим шагам – обучению и экзамену.

Когда не нужно проходить стажировку?

От стажировки освобождаются лица, имеющие высшее или среднее образование в области лесного и/или охотничьего хозяйства, а также работники лесоохраны, отработавшие по трудовому договору не менее 2х лет.

Не проходят стажировку и иностранцы, имеющие разрешение на охоту в другой стране, а также те (вне зависимости от гражданства), кто ранее имел, но утратил членство в Польской охотничьей ассоциации.

Шаг 3. Обучение и охотничий экзамен

После прохождения стажировки необходимо пройти обучение, организованное окружным управлением PZŁ. Иногда ассоциация может принять кандидата на обучение еще во время стажировки, но, во-первых, поступать так не обязана, а, во-вторых, сдать последующий экзамен можно исключительно после полного прохождения и стажировки, и обучения.

Экзамен состоит из трех частей: тест, устный экзамен и стрельба. К устной части допускается лицо, успешно выдержавшее тестирование. В случае отрицательного результата по какой-либо части экзамена есть право на одну пересдачу по каждой из этих частей. Экзамен считается сданным, если сданы все его части.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь еще раз напомним, что иностранцы должны сдать еще и экзамен по польскому языку. Параметры такого экзамена не установлены, но известно, что принимает его та же комиссия, что и другие части охотничьего экзамена. На практике часто достаточно понимания польского языка в других частях экзамена, и только при появлении сомнений могут назначать дополнительную проверку. Конечно, необходимо знание специальной терминологии.

Шаг 4. Прием кандидата в члены PZŁ

Лицо, подающее заявление о приеме в Polski Związek Łowiecki, предоставляет декларацию о членстве и уплачивает вступительный взнос в районное управление по месту постоянного проживания.

Декларацию распечатают на месте (в офисе). Размер вступительного взноса на момент публикации составлял:

1883 злотых в случае полного взноса (вступительный взнос 1380 злотых и взнос со страховкой 503 злотых), или

733 злотых в случае уменьшенного взноса, который доступен молодым людям, обучающимся до 25 лет и людям старше 70 лет (460 злотых вступительный взнос и 273 злотых льготный взнос со страховкой).

С собой необходимо иметь фотографию для оформления удостоверения. Плата за выдачу удостоверения взимается отдельно и составляет 30 злотых.

Итого при подаче заявления необходимо будет оплатить (с учетом удостоверения): 1913 злотых, в случае обычного взноса, или 763 злотых, в случае уменьшенного взноса.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Этот параметр обязательно нужно заранее уточнить в своем управлении. Во-первых, эти величины непостоянны и часто меняются, а, во-вторых, могут быть различные методы оплаты, о которых стоит знать заранее. Кроме этого, не стоит забывать, что ежегодно устанавливается и членский взнос в PZŁ. Например, на 2024 год он составляет 400 злотых в год в обычном формате, 200 злотых для лиц старше 70 лет и 100 злотых, если члену ПЗЛ более 80 лет.

Как получить разрешение на оружие для охоты в Польше?

Получение разрешения на оружие – второй важнейший этап, возможный только после сдачи вышеуказанных экзаменов и регистрации членом Польской охотничьей ассоциации.

Заявление в WPA о разрешении на оружие

Являясь членом PZŁ, можно подавать заявление в Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA, Отдел административных решений) Воеводского управления полиции.

Бланк можно взять непосредственно на месте или скачать далее:

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Другие необходимые документы

Кроме заявления необходимо предоставить:

Медицинскую справку и справку на психологическое соответствие, подтверждающие, что лицо может иметь при себе оружие. Данные справки не могут быть старше 3 месяцев.

Сертификат о сдаче экзаменов в Польской Охотничьей Ассоциации (в соответствии с типом охотничьего оружия, на которое претендует партия).

Свидетельство о членстве в PZŁ.

2 актуальные фотографии 3 х 4 см.

Подтверждение оплаты гербового сбора.

Оплата гербового сбора производится методами и по реквизитам, установленным для конкретного WPA. Соответственно, необходимо сначала прояснить данный вопрос. Размер сбора на момент публикации данного материала составлял 242 злотых.

Получение справки о праве приобретения охотничьего оружия

Разрешение на использование охотничьего оружия выдается в форме административного решения. Подтверждает его свидетельство, разрешающее приобретение типа и количества оружия в соответствии с разрешением и патронов к этому оружию.

За выдачу данного свидетельства (справки, сертификата) взимается отдельный гербовый сбор в размере 17 злотых.

Регистрация оружия в WPA

Приобретенное оружие должно быть зарегистрировано в том же WPA, в который подавалось заявление, в течение 5 дней после покупки.

Результатом будет являться выдача удостоверения, подтверждающего разрешение владеть оружием.

Обязанности владельца оружия

Кроме своевременной регистрации у владельца оружия есть и дополнительные обязанности. В частности:

Обновлять медицинскую и психологическую справки не реже раза в 5 лет.

В случае пропажи оружия, сообщить об этом в полицию в течение 24 часов.

Незамедлительно оповещать полицию в случае утилизации оружия.

В срок не более 2 недель оповещать полицию об изменении места жительства.

Кроме этого, существуют обязанности, вытекающие из членства в ассоциации, клубе и т.д.

Где можно охотиться в Польше?

В Польше места для охоты определяются заранее их владельцами в согласовании с государством (местными властями). Законодательство исходит из того, что у каждого угодья есть владелец, который и выдает конкретным охотникам или клубам разрешение на охоту, подтвержденное старостой.

При себе на охоте необходимо иметь документы, разрешающие использовать оружие, подтверждающие принадлежность к PZŁ, а также право на охоту в конкретном месте.

Когда и на кого можно охотиться? Сезон охоты

В соответствии с нормами art.44 Prawa łowieckie, параметры сезона охоты ежегодно определяет министр польского правительства, отвечающий за вопросы окружающей среды, по согласованию с министром, ответственным за сельское хозяйство, после получения заключения Государственного совета по охране природы и Польского охотничьего общества.

Кроме прочего, это говорит об отсутствии постоянно действующих норм. Выяснять параметры необходимо в каждом конкретном случае, что конечно удобнее и быстрее сделать, являясь членом Охотничьего клуба, который оперативно и своевременно предоставит всю необходимую информацию.

Ответственность за нарушения

Перечислить все нарушения, связанные с оружием, непросто из-за массы различных вариантов. За одно только отсутствие разрешения может быть применено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет, а за передачу ружья лицу без разрешения – до 2х лет.

Кроме этого существуют отдельные санкции за нарушения, связанные непосредственно с охотой. Например:

За выстрел на расстоянии менее 500 метров от места массового скопления людей или на расстоянии менее 100 метров от чужих жилых домов полагается штраф в 500 злотых.

За охоту с собаками и с применением силы с 1 марта по 31 августа на дичь, кроме болотных птиц или волков и кабанов – штраф до 2000 злотых или лишение свободы на 3 месяца.

За сбор яиц, птенцов или уничтожение гнезд диких птиц – штраф до 3000 злотых или лишение свободы на 3 месяца.

Это лишь небольшая часть возможных нарушений. Подробнее с ними можно ознакомиться в Разделе IX Закона РП об охоте.

Подытожим. Иностранец может стать охотником в Польше, если выполнит все необходимые формальности. Получив разрешение, необходимо следовать существующим правилам, в противном случае можно не только утратить право на оружие, но и оказаться в тюрьме.