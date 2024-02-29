К каким договорам относится рассматриваемая тема?

Начнем традиционно с типов договоров, по которым могут сотрудничать работники и работодатели. Сказанное далее будет построено, в том числе, на положениях Трудового кодекса РП, которые в большинстве случаев распространяются только на умовы о праце.

Однако в данном случае вопрос более глобален. Норма Кодекса праци, о которой пойдет речь, ссылается на европейский документ с длинным названием — Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), данные которого распространяются на все ситуации, связанные с персональными данными.

Соответственно, сказанное далее в равной степени относится и к работающим по трудовым договорам, и к сотрудникам с умовами злецения или умовами о дзело.

Гражданство или национальность?

Речь пойдет именно об этнической принадлежности работника / претендента. Конечно, гражданство так же относится в персональным данным человека, однако с ним есть свои нюансы. Работодатель обязан проверять легальность пребывания иностранного работника в Польше, а сделать это без доступа к загранпаспорту невозможно.

В случае второго (третьего и т.д.) гражданства, запрашивать эту информацию может быть затруднительно. Но гражданская принадлежность по паспорту, предъявленному при трудоустройстве, будет очевидна.

Персональные данные

Персональные данные – это любая информация о физическом лице. Персональные данные сотрудников обрабатываются и защищаются в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (RODO) и положениями Трудового кодекса Польши.

Конфиденциальные данные подлежат особой защите, включая и информацию об этническом происхождении сотрудника.

Может ли работодатель узнать национальность сотрудника?

Из характера персональных данных ясно, что требовать у работника назвать свою национальность работодатель не может. Но значит ли это, что он не может получить эту информацию ни в коем случае?

Персональные данные работника, раскрывающие его этническое происхождение (то есть сведения о национальности или принадлежности к этнической группе), могут обрабатываться работодателем. Kodeks pracy (далее – k.p.) допускает обработку такой информации, но исключительно при одновременном соблюдении двух условий:

Во-первых, основанием для обработки данных об этническом происхождении может быть только согласие работника или лица, претендующего на трудоустройство. Во-вторых, передача данных об этническом происхождении должна происходить по инициативе работника или претендента на работу.

Другими словами, работодатель не имеет права проявлять инициативу по предоставлению работником или кандидатом на работу персональных данных, раскрывающих этническое происхождение такого лица. Поэтому недопустимо задавать сотруднику вопросы на эту тему или включать их в личные анкеты, опросы и т.п. Это однозначно указано в art.221b k.p.

Что будет, если работодатель спросит, а работник не захочет ответить?

Отсутствие согласия на обработку персональных данных, раскрывающих национальное происхождение, либо отзыв ранее предоставленного согласия не могут быть основанием для неблагоприятного отношения к такому сотруднику или претенденту, и не должны повлечь для них какие-либо негативные последствия. В частности, это не может служить основанием, оправдывающим:

отказ в приеме на работу;

расторжение договора, в том числе без уведомления.

Нарушение этих норм может привести к наказанию для работодателя в виде штрафа от 1 000 до 30 000 злотых, а в случае выявления дискриминации, и к более серьезным последствиям.

Как должны храниться данные, если работник сообщит их работодателю?

Если при соблюдении норм art.221b k.p. работодатель все же получил доступ к данным об этническом происхождении, он обязан хранить и обрабатывать их особым образом. К обработке таких сведений могут быть допущены только лица, имеющие письменное разрешение на такую обработку, выданное работодателем. Лица, допущенные к обработке, обязаны сохранять их конфиденциальность.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! То есть разрешение на обработку в данном случае дает уже не сам иностранец, а работодатель, которому он ранее доверил эти сведения.

Подытожим. Работодатель не имеет права по своей инициативе выяснять национальность сотрудника или соискателя работы. Такие данные могут быть переданы только по инициативе и с согласия самого работника / кандидата. Если согласие получено, то работодатель может поручить обработку этой информации письменно другим работникам, которые обязаны сохранять ее в тайне.