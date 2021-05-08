Что это и что дает для украинцев?

Постановка на консульский учет в Польше – это регистрация иностранца (в данном случае, украинца), постоянно или длительное время проживающего в РП, в консульстве своей страны.

Зачем? Официальная версия, чтобы государство могло помочь обеспечить безопасность украинца в случае непредвиденных ситуаций. Например, стихийных бедствий, революций, гражданских войн и пр. Конечно, от ураганов и наводнений никто не застрахован, но все же остальное более актуально для стран Африки или Южной Америки, чем для Польши.

Тем не менее, регистрация осуществляется и всячески поощряется государством. Но нужно понимать, что постановка на консульский учет в РП для совершеннолетних украинцев добровольна, т.е. нет законов, обязывающих производить данную регистрацию.

Временный и постоянный учет

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Эти разновидности консульского учета во многом схожи, и различаются лишь небольшими параметрами. Для большей наглядности сопоставим то, чем они отличаются, имея в виду, что остальное сходно.

Временный учет Постоянный учет Основания Законные основания на период свыше 3-х месяцев: карта побыту и т.п. ПМЖ (сталый побыт, карта долгосрочного резидента ЕС) Срок На срок действия визы / карты побыта Бессрочно или до соответствующего уведомления от самого украинца Стоимость 75 злотых в обычном режиме или 150 злотых в срочном

Во всех остальных параметрах, включая процедуру получения, постоянный и временный консульский учет совпадают.



Участие в выборах для граждан Украины

Для людей, имеющих активную гражданскую позицию, важно понимать, что участвовать в украинских выборах, находясь в Польше, могут только люди, стоящие на консульском учете.

Преимущества для автовладельцев

Пожалуй, именно для получения этой льготы становится на консульский учет в Польше большинство украинцев.

Дело в том, что стоящие на таком учете люди имеют право ввозить на территорию Украины автомобили на польской / европейской регистрации сроком до 60 дней в течение года!

Многие этим и пользуются. Получить консульский учет авто довольно просто: постановка на учет украинца – получение в паспорт соответствующего штампа – обретение прав на пребывание авто в течение 60 суток.

То есть консульской регистрации подлежит человека, а не автомобиль.

Кто и когда может зарегистрироваться?

Эти категории граждан уже упоминались, но для лучшего осознания обратим внимание на них еще раз. Встать на консульский учет в Польше могут украинцы:

Очевидно, что первая категория граждан встает на временный учет, а вторая на постоянный.

Отдельной категорией являются несовершеннолетние лица, усыновленные поляками или украинцами, постоянно проживающими в Польше. При этом постановка на консульский учет усыновленных детей является обязательной.



Как стать на консульский учет в Польше?

Подобным оформлением занимаются украинские консульства или консульский отдел посольства. При этом территория РП поделена на соответствующие консульские округа (об этом подробнее далее), а обратиться в посольство может любой.

Шаг 1. Сбор и заполнение документов

Собрать необходимый перечень документов для постановки на консульский учет лучше заранее, чтобы решить все вопросы одним обращением в консульство. Предоставляются оригиналы и копии указанных документов:

Анкета для постановки на консульский учет. Бланки: для временного и для постоянного пребывания. Образцы заполнения: для временного и для постоянного учета. Учетная карточка. Своего рода анкета, которая будет храниться в консульстве / посольстве. Бланки: временное и постоянное пребывание. Образцы: временный и постоянный учет. Фото 3,5 х 4,5 см. Вклеивается в учетную карточку. Загранпаспорт. Копии загранпаспорта. Страницы с личными данными, отметками о въезде. Карта побыту и ее копия. Квитанция об оплате консульского сбора. Копия документа, подтверждающего место рождения. Это может быть внутренний украинский паспорт, свидетельство о рождении, выписка из РАГС / ЗАГС. Zaświadczenie o zameldowaniu, выданное польскими властями и действующее еще минимум год. Для временного учета : копия документа о регистрации или снятии с регистрации места жительства. Может подойти копия внутреннего паспорта, но только выполненного в виде «книжечки» (ID-карта не подойдет). Для постоянного учета : копия страницы загранпаспорта с отметкой об оформлении выезда на ПМЖ за границу. Для несовершеннолетних или недееспособных : сведения об опекунстве, законном представительстве и т.д.

Копии данных документов должны заверяться нотариально. Без этого они не будут приняты консулом.

Шаг 2. Подача перечня документов

Отправка документов возможна курьерской службой, бандеролью или путем личной подачи. При передаче документов курьером необходимо сразу оплатить услугу возврата документов отправителю или согласовать оплату услуг при возращении документов. Действующая ранее возможность отправки заказным письмом более не работает (подробности здесь), однако существуют другие способы, о которых мы подробно поговорим ниже, в отдельном разделе этой статьи.

Согласно инструкциям, на сайтах консульств документы отправляются в оригиналах. Обращаем ваше внимание, что к паспорту это требование не относится.

В зависимости от правил, личная подача осуществляется по предварительной записи или в порядке живой очереди, в зависимости от правил конкретного учреждения или загруженности в данный момент. Необходимость и способы подачи нужно уточнять на сайтах консульств – их адреса мы дадим чуть ниже.

Посольство прямо указывает, что прием по консульским вопросам только по предварительной онлайн-записи. Сделать это можно по данной ссылке , выбрав страну (Польшу), город (Варшаву) и услугу (консульский учет). Однако на момент публикации запись по данному вопросу осуществить было нельзя, в то время как по другим услугам свободного времени много. Напрашивается вывод о прежнем использовании общей очереди для консульского учета.

Контакты консульского отдела посольства:

Адрес: 00580 Warszawa, Aleja Szucha, 7.

Телефоны: +48 (22) 621-39-79, +48 698 608 837 (только при угрозе жизни или смерти гражданина).

Рабочие часы – по будням с 8:30 до 12:00 (прием документов). Выдача документов – по будням с 15:00 до 16:00.



Консульские округа и адреса консульств

Территория Польши поделена на консульские округа. Подавать документы необходимо в своем районе по месту проживания.

Город Воеводства, которые входят в округ Контакты Гданьск Поморское

Западнопоморское

Куявско-Поморское

Варминско-Мазурское Гданьск, ул.Бернарда Хшановского, 60-А 80-278.

Телефоны: +48-583-460-690, +48-607-654-333 (только для экстренных случаев: угроза жизни, смерть гражданина).

Сайт

E-mail: gc_plg@mfa.gov.ua Работает в будни с 9:00 до 12:00 выдача документов с 15:00 до 16:00. Краков Малопольское

Силезское

Свентокшиское

Опольское

Нижнесилезское Kraków, Al.Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514.

Телефоны: +48-12-429-60-66, +48-12-429-45-22, (экстренный: +48-515-559-121).

Сайт

E-mail: gc_plk@mfa.gov.ua Работает: пн., ср., пт. – с 9:00 до 12:00, вт., чт. – с 13:00 до 16:00. Есть исключения. Люблин Люблинское

Подкарпатское

Подляское Люблин, ул. 3 Мая 14, 20-078.

Телефоны: +48-81-531-88-89 (справки, предварительная запись ), +48-784-138-555 (экстренный).

), +48-784-138-555 (экстренный). Сайт

E-mail: gc_pll@mfa.gov.ua Часы работы: пн., ср. – с 14:30 до 17:30, вт., чт., пт. – с 8:30 до 12:30.

Прием по экстренным случаям может быть осуществлен и во внерабочее время. Беременным, посетителям с детьми, инвалидам может быть предоставлен отдельный день.

Шаг 3. Оплата консульского сбора

Напомним, что оплачивать сбор должны исключительно украинцы, достигшие 16 лет. Дети оформляют все бесплатно.

Стоимость процедуры (как временной, так и постоянной) – 75 злотых. Предусмотрен вариант оформления в день обращения – он обойдется в 150 злотых, но нужно понимать, что предварительную запись это не отменяет, и свою дату на посещение посольства / консульства ждать придется.

Оплатить можно при консульстве, либо в ближайшем банке по полученной квитанции. Подтверждение оплаты является обязательным документом при подаче.

Шаг 4. Результат – штамп в паспорте

Результатом станет постановка на консульский учет. Подтверждается процедура соответствующим штампом в паспорте украинца. С этого момента он сможет воспользоваться всеми правами, которые предоставляет данный статус.

Так выглядит штамп в паспорте гражданина Украины о принятии на временный консульский учет в Польше

Как украинцам отправить документы почтой?

С 01.05.2021 отменяется возможность отправки заказным письмом (List polecony) Польской почты. Однако у почтового ведомства РП есть и другие услуги, которые можно использовать для пересылки документов в украинское консульство.

Доступными для использования остаются сервисы «Paczka+» и «POCZTEX». Первый является специализированным почтовым отправлением (обратную доставку которого можно оплатить при получении документов, а значит применение его консульством допустимо), а второй – курьерской службой Польской почты. Заказать услуги любого из этих сервисов можно в почтовом отделении.

Есть несколько общих для обоих способов моментов:

Одним из обязательных документов должен являться конверт размера А4 с обратным адресом доставки, и почтовая карточка, соответствующая услуге, для обратного отправления.

Перед отправлением рекомендуется сохранить себе номера, указанные на почтовых карточках, или сфотографировать QR-коды. Это в обоих случаях поможет отслеживать движение документов через почтовый онлайн-сервис.

Оплата обратного отправления может быть взята в момент доставки, но платить в любом случае придется гражданину – украинское консульство не берет на себя никаких расходов по пересылке.

Далее отметим случаи, отличающиеся в обоих вариантах пересылки.

Paczka+

Слуга неслучайно названа «Пакет+» (Пачка+). Речь идет не о заказном или любом другом письме, а о полноценной бандероли. Вес отправления может достигать 20 – 30 кг (в зависимости от условий). Такой объем документов отправлять в консульство вряд ли придется, но понимать, что предстоит отправление посылки, а не письма, стоит.

Для пересылки:

Соберите необходимый пакет документов. Выберите ближайшее отделение почты. Сообщите о желании воспользоваться услугой «Paczka+». Получите бесплатно от сотрудника почты почтовую наклейку (карточку). Внимание: сообщите, что планируется обратная доставка, и попросите еще одну почтовую карточку. Заполните одну наклейку, указав консульство, как адрес получателя, а свой – как отправителя, и наклейте ее на бандероль. Заполните вторую наклейку, отметив себя как адрес получателя, а консульство, как отправителя, и вложите ее в пакет документов. Выслушайте предложение о дополнительных услугах, в т.ч. выбор даты доставки и т.п. Согласуйте их или откажитесь. Оплатите выбранные услуги. Передайте отправление сотруднику почты.

Внешний вид почтовой наклейка «Paczka+»:

Цена услуги зависит от расстояния, способа доставки и прочих условий отправления. Ориентировочные расценки можно увидеть на инфографике ниже, а полную стоимость рассчитать с помощью специального онлайн-калькулятора.

«POCZTEX»

Это курьерская отправка через Почты Польши. Вес отправления может быть еще больше, но, как уже упоминалось, большого значения в данном контексте это не имеет.

Главное отличие, что отправление могут забрать у клиента из любого указанного им места, а саму услугу можно заказать онлайн:

Перейдите на страницу заказа курьера, и заполните все необходимые поля. Дождитесь обратной связи. Сообщите, что планируете обратное отправление, для чего вам необходима вторая почтовая карточка. При получении карточки, заполните ее в точном соответствии с адресом отправителя (консульство) и получателя (вы). Проверьте карточку на посылке, где адреса должны быть в обратной последовательности: консульство получатель, Вы – отправитель. Вложите в общий пакет вторую карточку и конверт А4. Оплатите и передайте пакет.

Почтовая наклейка для курьерской отправки «POCZTEX»:

Стоимость услуги очень варьируется из-за большого числа различных нюансов. Для точного определения используйте прейскурант в pdf-файле, расположенный ниже:

Особенности постановки для детей

Необходимость постановки на консульский учет несовершеннолетнего проистекает только из факта его усыновления поляком или гражданином Украины, но проживающим постоянно в РП.

Родители так же вправе поставить на консульский учет своих несовершеннолетних детей, но делается это на добровольной основе. Документы за детей, которым еще не исполнилось 16 лет, оформляют родители / опекуны, а к перечню документов добавляются их паспорта, ВНЖ или др.

Процедура снятия с консульского учета

При временной регистрации изначально указывается ее срок (с… по…). Украинец вправе продлить этот период, подав новое заявление. Если этого не произойдет, временный консульский учет будет аннулирован автоматически в указанную дату.

Постоянная регистрация производится без ограничения по времени. Чтобы сняться с учета или изменить данные необходимо обращаться в консульство (консульский отдел посольства) с соответствующим заявлением.

Лишь в редких случаях постановка на консульский учет украинцев в Польше является обязательной. В большинстве ситуаций процедура полностью добровольна. Однако очевидно, что регистрация дает некоторые преференции. Если Вам подходит такой вариант, мы рассказали, как его добиться.

Своими историями, вопросами и замечаниями можно поделиться в комментариях под статьей.

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