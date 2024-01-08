Доплаты за покупку электровелосипеда

Заместитель мэра города Marek Łucyk объявил, что жители Гдыни первыми в Польше смогут воспользоваться муниципальными субсидиями на покупку электрического велосипеда. Прием заявлений начался еще в 2022 году, и на данный момент ежегодно продлевается.

Как и когда заработают аналогичные программы в других гминах, и какими будут их условия, на данный момент неизвестно. В Гдыне же размер финансирования может составить до 50% от стоимости покупки, но не более 2500 злотых. На программу ежегодны выделяется определенный бюджет (например, на 2024 год это 180000 злотых), по исчерпанию которого поданные заявления переносятся на следующий год.

Субсидия вводится с целью «изменения транспортных привычек» — чтобы стимулировать меньшее использование автомобильного транспорта и, соответственно, большее применение транспорта без вредных выбросов.

Условия получения доплаты за электровелосипед

Иностранцы, проживающие в Гдыне, так же могут рассчитывать на субсидию. Но есть ряд обязательных условий участия в программе:

Велосипед должен соответствовать нормам дорожного движения Польши.

Участник программы обязуется после покупки проживать в Гдыне минимум 3 года.

Приобретенный электровелосипед не может быть продан в течение 3 последующих лет.

На велосипеде будет размещена наклейка участника программы, которую нельзя снимать.

Участник обязуется участвовать в периодических опросах и исследованиях, инициированных муниципалитетом.

Покупка велосипеда осуществляется после подписания договора с муниципалитетом (о договоре далее скажем более подробно). Продавец может быть любым на территории РП. Допустимо и приобретение подержанной техники, но из-за трехлетнего периода последующей эксплуатации покупатель должен быть уверен в качестве велосипеда.

Грант распространяется только на покупку самого велосипеда, но не дополнительного оборудования, запчастей, услуг по обслуживанию техники.

Как получить доплату за покупку электровелосипеда?

Заявка на получение гранта может быть подана в электронном или бумажном виде. Заявления будут рассматриваться в порядке поступления, пока выделенные средства не будут исчерпаны.

Чиновники подчеркивают, что заявки, которые не будут обработаны из-за исчерпания средств в данном финансовом году, будут перенесены на следующий год в порядке, соответствующем дате и времени подачи в мэрию.

Порядок участия такой:

Подача заявления. Одобрение заявки. Подписание договора с городом. Выделение средств (перечисление на счет). Покупка электровелосипеда. Отчет по счету-фактуре о факте покупке и стоимости. Эксплуатация с участием в опросах и исследованиях.

Электронная подача осуществляется через профиль ePUAP. Датой и временем подачи будет момент подтверждения заявления.

В бумажном виде заявка подается по адресу ul. 10 Latego 33, 81-364 Gdynia, офисы: 302-304. Для контактов можно использовать телефоны: 58 785-14-24, 58 785-14-21, электронная почта: mobilnosc@gdynia.pl.

Бланк заявления можно скачать по этой ссылке (при нажатии произойдет скачивание документа в doc-формате). Ознакомиться с формой типичного договора и приложений к нему можно далее:

Wzor umowy o dotacje do zakupu roweru elektrycznego



Мэрия не рекомендует использовать для подачи заявления почту или ящики для корреспонденции, т.к. обработка через эти инструменты может привести к задержке, и как следствие, истощению бюджета в текущем финансовом году.