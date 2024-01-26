Что такое безусловный базовый доход?

Безусловный базовый доход (Bezwarunkowy dochód podstawowy), рассматриваемый в Польше – это некая сумма, ежемесячно получаемая каждым гражданином РП, включая детей (за них средства поступают родителям / опекунам), вне зависимости от уровня его доходов и самого факта существования таких доходов.

Другими словами, деньги, которые государство ежемесячно платит каждому. Исходя из предложения, которое будет рассмотрено далее, в Польше предлагается установить эту сумму в размере 1300 злотых в месяц.

Базовый доход в мире

Разумеется, Bezwarunkowy dochód podstawowy – это не польское ноу-хау. Так или иначе вопрос поднимается в мире на государственном уровне уже более века (а по некоторым данным и значительно больше).

Однако на практике он обретает пока только формы единичных экспериментов, локально ограниченных программ (например, отдельные деревни в Индии или некоторые муниципалитеты Нидерландов) или направлен на строго определенные социальные группы.

Вместе с тем разговоры о всеобщем базовом доходе действительно ведутся во многих странах, особенно в периоды выборов. Некоторые даже дошли до стадии референдума по этому вопросу. К примеру, швейцарцы несколько лет назад собрали необходимые 100 000 подписей, и в 2016 году плебисцит состоялся.

Планировалось установить базовый доход на уровне 2500 швейцарских франков (около 2250 евро) на взрослого, но… против проголосовало 77% участвующих в референдуме.

Кто и что предлагает в Польше?

Если подобные обсуждения происходят практически по всему миру, но так и не обрели четких форм, какая разница кто и что говорит по этому поводу в Польше? Политики, экономисты и другие эксперты – часть их работы о чем-то рассказывать населению. Так какое до этого дело иностранцам, проживающим в РП?

Важность в том, что с подобным предложением изначально выступил некий Польский экономический институт (Polski Instytut Ekonomiczny) – государственная организация, возглавляет которую (по специальному закону) лично Глава Совета министров Польши (премьер-министр). В задачи института, кроме прочего, входит разработка и контроль за внедрением различных стратегий экономического развития страны.

Основные тезисы программы Bezwarunkowy dochód podstawowy:

Каждый взрослый гражданин РП получает по 1300 злотых ежемесячно.

получает по 1300 злотых ежемесячно. На каждого несовершеннолетнего выплачивается по 650 злотых в месяц (в порядке эксперимента 2024 года, о котором сказано далее, выплаты на детей так же составляют 1300 злотых).

Другие пособия, связанные с социальной поддержкой взрослых и детей, отменяются .

Обратите внимание на выделенные слова – к ним мы еще вернемся, когда будем говорить о потенциальных проблемах для иностранцев (хотя уверены, что большинство читателей уже и так догадались в чем здесь подвох).

Откуда предлагается взять средства на Bezwarunkowy dochód podstawowy?

Конечно, никто не собирается напечатать злотые, необходимые для ежемесячных выплат каждому гражданину. Средства предлагается взять из бюджета, из тех, что уже сегодня выделяются на социальные пособия.

По оценкам экономистов, для ввода в действие безусловного базового дохода потребуется около 376 миллиардов злотых в год. Одновременно имеющиеся затраты, например, по данным за 2018 год – 343 миллиарда.

Цифры сопоставимы, но разница все же есть. Однако в нашем разбирательстве важнее другое – сам факт отмены пособий, таких как, к примеру, 800 Plus, 400 Plus, Добрый старт (300 Plus), исчезнет пособие по безработице, жилищное пособие и многие другие.

UPD. 26.01.2024. Начинаются выплаты Bezwarunkowy dochód podstawowy в Польше

Пилотный проект безусловного базового дохода будет запущен в девяти гминах Варминско-Мазурского воеводства, входящих в Ассоциацию Варминско-Мазурских приграничных муниципалитетов. Для тестирования на льготы были выбраны следующие муниципалитеты:

Barciany,

Bartoszyce,

Braniewo,

Budry,

Dubeninki,

Górowo Iławeckie,

Lelkowo,

Sępopol,

Srokowo.

Эти населенные пункты имеют одни из самых плохих в Польше показателей по доходам, бедности, экономической активности и безработицы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Заявлено, что в течение 2х лет пособие в размере 1300 злотых в месяц будет выплачиваться без заявлений и без каких-либо условий: его получат богатые и бедные, взрослые и дети, бездомные и владельцы дорогой недвижимости и т.д.

Начало выплат и другие детали пока неизвестны. Предположительно эксперимент в указанных гминах начнется в ближайшее время, а выплаты будут осуществляться исключительно гражданам Польши.

Критика базового дохода

Критика вопроса, в целом, достаточно стандартна для таких обсуждений:

Некоторые уверяют, что это подстегнет инфляцию. Их оппоненты возражают тем, что сумма затрат бюджета практически не изменится, а значит лишние деньги в экономику вброшены не будут.

Другие заявляют о том, что при всей сопоставимости сегодняшних расходов с планируемыми, разница все же есть, а значит придется повышать налоги. С этим практически никто не спорит, но все же указывают на незначительность разницы.

Есть и критика, скажем так, менее материальная. По заверению многих несогласных, Bezwarunkowy dochód podstawowy может привести к образованию целого слоя граждан, привыкших жить на базовый доход, и не предпринимающих никаких усилий по получению образования, трудоустройству. Это, по мнению критиков, снизит интеллектуальный уровень общества, приведет к росту социальной напряженности.

Чем введение Bezwarunkowy dochód podstawowy в Польше угрожает иностранцам?

Собственно, о главном. Сегодня на многие социальные пособия могут рассчитывать и иностранцы, находящиеся в Польше. Если же будет введен безусловный базовый доход, то одновременно произойдет следующее:

Пособия будут отменены. Рассчитывать на базовый доход смогут только граждане Польши.

В результате иностранцы потеряют право на социальные выплаты, а возможность получать деньги базового дохода не приобретут.

Вполне возможно, что это и является одной из целей предлагаемых изменений, но в любом случае негативное влияние на доходы иностранцев очевидны.

Заключение

Повторимся, речь пока идет о предложении. Но высказано оно на уровне очень близких к правительству кругов, так что шансы на введение Bezwarunkowy dochód podstawowy довольно высокие.

Мы продолжим отслеживать ситуацию, и обязательно обновим данный материал при поступлении новой информации.