Что такое тринадцатая и четырнадцатая пенсии в Польше?

Тринадцатая пенсия в Польше (польск., trzynastka) – это дополнительная ежегодная выплата лицам, имеющим право на установленные законом пенсии, если таким правом они обладали на 31 марта текущего года. (польск., trzynastka) – это дополнительная ежегодная выплата лицам, имеющим право на установленные законом пенсии, если таким правом они обладали на 31 марта текущего года. Четырнадцатая пенсия (польск., czternastka) – это ежегодная единовременная доплата к пенсии лицам, чей доход не превышает установленных законодательством предел.

Каждая из доплат осуществляется один раз в год по своим правилам. Отдельные условия существуют для иностранцев. При этом украинцы с временной защитой автоматических прав на 13ую и 14ую пенсии не имеют.

Кому положена тринадцатая пенсия?

Тринадцатая пенсия доступна каждому человеку, имеющему право на пенсию по состоянию на 31 марта текущего года. Под пенсией понимается, в частности:

Пособие выплачивается автоматически ZUS, KRUS, пенсионным и инвалидным страхованием Министерства внутренних дел и администрации, а также Военными пенсионными управлениями Министерства национальной обороны. Это значит, что получателю не нужно подавать заявление. При этом не имеет значения, какой размер пенсии у человека — деньги получает каждое лицо, имеющее на это право.

Кто не получит «тринадцатую»?

Право на получение пособия не имеют судьи и прокуроры в отставке, а также титулованные спортсмены, получающие олимпийскую пенсию.

Выплаты также не получат лица, которым на 31 марта приостановлены выплаты пенсии, по какой бы причине не произошла эта приостановка.

Какой размер тринадцатой пенсии в 2025 году?

В 2025 году тринадцатая пенсия составит 1 878,91 злотых брутто. После учета обязательных вычетов, таких как подоходный налог и взносы на медицинское страхование, чистая сумма, получаемая отдельными пенсионерами, может варьироваться и составлять от 1 484,34 злотых до 1 709,81 злотых.

Почему такая разница? Общая сумма одинакова для каждого человека, но чистая сумма зависит от индивидуальных вычетов и налогового положения пенсионера. Лица с пенсией ниже 2 500 злотых брутто будут платить только 9%-ный взнос на медицинское страхование. В свою очередь, те, кто превышает этот порог, должны дополнительно заплатить в налоговую инспекцию авансовый подоходный налог в размере 12% от суммы превышения.

Когда выплачивается 13-я пенсия?

«Тринадцатая» выплачивается в апреле в соответствии со стандартным графиком пенсионных выплат. Это значит, что деньги будут поступать пенсионерам 1, 5, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца. Точная дата зависит от времени подачи заявления на выплату пенсии и определяется индивидуально. Если дата вывода средств приходится на нерабочий день, то перевод ускоряется на один-два рабочих дня.

Кто имеет право на четырнадцатую пенсию?

В случае с четырнадцатой пенсией правила очень похожи, но есть порог дохода. Четырнадцатая пенсия выплачивается лицам, имеющим право на пенсию по старости или инвалидности, при условии, что размер их ежемесячного пособия не превышает размера, установленного законом. На практике это означает, что полную сумму четырнадцатой пенсии (которая, например, в 2025 году составит 1 878,91 злотых) будут получать лица, чья пенсия или пенсия по инвалидности не превышает 2 900 злотых брутто.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Конечно, превышение этого порога не исключает возможности выплаты дополнительных денег. Лица с более высокими пособиями будут получать уменьшенную сумму по принципу «злотый за злотый». Однако «четырнадцатая» не будет выплачиваться, если после применения этого правила ее размер составит менее 50 злотых брутто.

Пример 1 . Пани А получает ежемесячную пенсию в размере 3 100 злотых брутто. Согласно положению, полная четырнадцатая пенсия назначается лицам, размер пособия которых не превышает 2 900 злотых брутто. Но действует правило «злотый за злотый».

Необходимо рассчитать, насколько получаемая пенсия превышает установленный порог:

3 100 злотых – 2 900 злотых = 200 злотых. Пенсия пани А на 200 злотых больше.

Эту разницу следует вычесть из полной суммы четырнадцатой пенсии, чтобы узнать, сколько денег получит Анна: 1 884,61 злотых – 200 злотых = 1 684,61 злотых брутто.

Пани А получит 1684,61 злотых брутто в качестве части своей четырнадцатой пенсии.

Пример 2 . Пан Б получает ежемесячную пенсию в размере 4 800 злотых брутто.

Сумма, превышающая порог в 2 900 злотых в этом случае, составляет:

4 800 злотых – 2 900 злотых = 1 900 злотых.

В соответствии с правилом «злотый за злотый» его четырнадцатая пенсия будет уменьшена на следующую сумму: 1 884,61 злотых – 1 900 злотых = -15,39 злотых.

Поскольку результат отрицательный, это означает, что сумма к уплате составит менее 50 злотых брутто. В этом случае пан Б не будет получать четырнадцатую пенсию.

Необходимо ли подавать заявление для получения 14-й пенсии?

Нет — как и в случае с «тринадцатой пенсией», выплата осуществляется автоматически, без необходимости подачи заявления.

Каков будет размер 14-й пенсии и когда она будет выплачена?

Четырнадцатая пенсия в 2025 году составит 1 878,91 злотых брутто. Правило таково, что полный размер четырнадцатой пенсии равен минимальной пенсии. Полную сумму получат только лица, имеющие пенсию или пенсию по инвалидности до 2 900 злотых брутто.

Как уже отмечалось, в случае пособий, превышающих 2 900 злотых, размер четырнадцатого пособия будет уменьшен в соответствии с принципом «злотый за злотый». Четырнадцатая пенсия будет выплачена во второй половине 2025 года, скорее всего, в сентябре или октябре.

Положена ли 13 и 14 пенсии иностранцам?

Иностранцы могут рассчитывать на выплату тринадцатой и четырнадцатой пенсии, если соответствуют вышеуказанным условиям.

При этом под пенсией должны пониматься выплаты, назначенные именно Польшей, а иностранные пенсии в учет не принимаются. Вместе с тем для расчета, например, величины четырнадцатой выплаты, пенсия, получаемая из-за границы, может быть учтена в общем доходе.

Пенсия и инфляция

Существует тесная связь между пенсиями и инфляцией, которая влияет на реальную стоимость жизни, т.е. на то, сколько на можно купить на пенсию. По мере роста цен на товары и услуги покупательная способность пенсии снижается, то есть пенсионер может позволить себе все меньше и меньше за ту же сумму.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Пенсии индексируются каждый год, то есть увеличиваются в соответствии с уровнем инфляции и ростом заработной платы. Рост стоимости жизни может продолжать ощущаться даже несмотря на индексацию пенсий. Это ставит в особенно сложную ситуацию тех, у кого нет дополнительных источников дохода. Также может быть разумной идеей отложить выход на пенсию , чтобы накопить еще больше капитала.

Подытожим. Тринадцатая и четырнадцатая пенсии рассчитываются и выплачиваются автоматически, в том числе и иностранцам, соответствующим условиям. Нет необходимости подавать какое-либо заявление, выплаты поступят в те же сроки, что и основная пенсия таким же способом, как и она.