Откуда данные?

Результаты проведенного исследования были размещены в Ekonomiczne Losy Absolwentów (Экономические судьбы выпускников). Это государственная польская система отслеживания судеб выпускников, для определения различных параметров, из которых в данном случае интересен только один – время, потраченное на трудоустройство по профессии после окончания вуза. В свежем отчете данные анализировались несколько лет, подразумевая, что на трудоустройство требуется время.

Кроме этого, более подробные направления взяты из ежегодного отчета «Barometr zawodów». Именно здесь можно обнаружить сведения по т.н. избыточным профессиям, и некоторые региональные особенности.

Избыточные профессии

Таким термином – избыточные профессии – называют ту специализацию, по которой количество людей, ищущих работу, превышает число вакансий. Разумеется, это увеличивает и время на трудоустройство, и уровень оплаты труда.

Согласно имеющимся данным, самой избыточной профессией являются экономисты. Впрочем, как уверяют исследования, это проблема вовсе не стала сюрпризом. Похожие данные наблюдались и в предыдущие годы, но набор в вузы на данные факультеты не сокращается.

Вместе с тем, по сведениям Ekonomiczne Losy Absolwentów, выпускники-экономисты вовсе не являются антирекордсменами по времени поиска работы. Но исключительно потому что соглашаются на работу в смежных областях – в первую очередь в бухгалтерии.

В региональном разрезе к избыточным профессиям отнесены так же:

философы;

историки;

политологи;

культурологи;

офисные работники;

организаторы туристических услуг.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что все отчеты предоставляют усредненные данные по Польше, однако на уровне конкретных повятов ситуация может быть совсем иной.

Профессии самого долгого трудоустройства

Теперь о том, кто же искал себе работу наиболее продолжительное время. Анализировались данные выпускников дневных отделений 2019 года, соответственно, фиксируя сроки их трудоустройства. Данные приводятся не только с учетом полученной специальности, но и альма-матер, где профессия получалась.

Антирекорды выглядят так:

Физиотерапия. Медицинский университет во Вроцлаве. Затраты времени на поиск работы – 10,33 месяца. Медицинское машиностроение. Гданьский технологический университет. В среднем они искали работу в течение 10 месяцев. Специальная педагогика. Ягеллонский университете в Кракове — 9,25 месяца. Биоинженерия животных. Варшавский университет естественных наук — 8,67 месяца. Социология. Ягеллонский университет – 8,25 месяца. Туризм и отдых. Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине — 8,18 месяца. Нанотехнологии. Гданьский технологический университет — 8,12 месяца.

Среди научных областей в целом (без отсылки к региональному фактору и конкретному вузу) выделяют следующие проблемные направления: английская филология, архитектура, биотехнологии, защита окружающей среды, журналистика, социальные коммуникации, когнитивистика.

Заключение, или немного «негативного позитива»

В завершении статьи хотим немного поддержать тех, чьи профессии оказались в данном антирейтинге. Если вам вдруг захотелось посетовать на судьбу, вспомните, что в Польше существуют и такие профессии, как исследователь разложения человеческого тела, сжигатель внутренних органов, извлеченных в процессе медицинских операций, контролер оргазмов у шимпанзе, сборщик пиявок, крысиный диетолог, охотник за ураганами и т.п.

Если серьезно (при том, что перечисленные профессии действительно существуют), то во всех этих антиретингах есть и еще один позитивный момент – в конечном итоге, все участвующие в исследовании были трудоустроены. Хотя, надо сказать честно, не все по своим специальностям. Не надо забывать и того факта, что среди молодежи (выпускников) самая высокая безработица в РП.