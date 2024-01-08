Когда должно появиться Babciowe пособие?

Начнем сразу со сроков. И сделаем эту часть обновляемой. Именно здесь будут отражаться все изменения, связанные со сроками.

На данный момент никаких определенных дат польское правительство не называет. По изначальным обещаниям Babciowe выплаты должны являться одной из программ, которые будут реализованы в первые 100 дней работы правительства. Некоторые чиновники уверяют, что успеют запустить Babciowe уже с января 2024 года.

Что такое Babciowe в Польше?

Бабушкино пособие (польск. Babciowe) – это ежемесячные выплаты в размере 1500 злотых родителям детей до 3х лет, при условии, что матери выходят на работу.

Пособие назвали бабушкины, потому что по замыслу инициаторов программы, эти деньги могут, в том числе, идти в помощь старшему поколению, которое будет больше времени проводить с внуками, давай матерям больше времени для работы.

Вместе с тем, адресатом получения средств являются все-таки родители. Они же определяют и то, как деньги будут тратиться.

Цель пособия Babciowe в Польше

В отличие от программы «800 плюс», которая носит в основном социальный характер, программа Babciowe, по мнению ее авторов, предназначена для демографической и экономической поддержки. Ее цель – побудить женщин вернуться на рынок труда после родов.

Идея бабушкиного пособия заключается в том, чтобы дать поддержку людям, выступающим в роли воспитателей, которые смогут поддержать родителей в уходе за своими детьми, дав им возможность вернуться на работу.

Например, бабушка будет заботиться о ребенке в обмен на пособие, а мать пойдет на работу и заработает достаточно, чтобы семья могла позволить себе купить или снять собственную квартиру. Родители смогут задуматься о расширении своей семьи. Благодаря этому пособие и получило разговорное название «бабушкино». Но, повторимся, ничто не мешает родителям потратить деньги по своему усмотрению.

Какой размер помощи для родителей?

Государство будет платить 1500 злотых на ребенка в месяц. Решение о том, как распорядиться этой суммой, останется за матерью и отцом ребенка.

В польском правительстве заверили, что в госбюджете на 2024 год будут предусмотрены средства на данные выплаты в рамках новой программ «Активный родитель (Aktywny Rodzic)» или «Активная мама (Aktywna Mama)».

Кто может получить 1500 злотых на ребенка?

На данный момент известно, что претендовать на пособие можно, если:

Мать устроиться на новую постоянную работу (по одной из версий в расчет будут приниматься только умовы о праце) или продолжить прежнюю работу после ее прерывания в связи с отпуском по беременности и родам и уходу за ребенком. Доход, который получает мать, должен быть не ниже национальной минимальной заработной платы.

Возраст ребенка также важен. Право на бабушкино пособие имеют семьи, в которых есть ребенок до трех лет (т.е. до достижения возраста 36 месяцев).

Могут ли получить 1500 злотых иностранцы?

Точной информации по этому поводу пока нет. Однако напомним, что подавляющее большинство иностранцев в Польше сейчас – это люди с временной защитой. По нормам Специального закона они имеют доступ к польским пособиям на том же уровне, что и граждане РП. Если ничего не изменится, они смогут претендовать и на Babciowe.

К остальным иностранцам, предположительно, будут применены обычные меры допуска – оформить его смогут только обладатели ПМЖ, часового побыта с допуском к рынку труда и т.д.

Подытожим. Информации по Babciowe пособию пока очень мало – нет еще никаких сведений о технологии его оформления, отсутствует масса других деталей. При этом принять закон обещают в самое ближайшее время.

Мы продолжим отслеживать ситуацию, и обязательно оповестим читателей обо всех изменениях.