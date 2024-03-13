О чем пойдет речь?

Предположим, сотрудник успешно прошел все этапы отбора персонала, победил других кандидатов, выполнил все формальности, и вот, пришло время приступать к работе. Именно в это время новички совершают ошибки наиболее часто.

Об этом и поговорим далее, однако нужно понимать, что, если в случае предварительных мероприятия речь в основном шла о юридических формальностях, то здесь поговорим о вещах более приземленных – правильном общении, демонстрации своих навыков и т.д. Представим материал в виде основных советов, что лучше (не) делать в первые рабочие дни на новом месте.

Совет 1. Не навязывайтесь сразу новым коллегам

Первое, чего следует избегать, это стремления произвести слишком положительное впечатление на каждого нового человека, которого можно встретить в офисе (в цехе, на производстве, складе и т.д.). Если изображать из себя «киношного героя» — всегда улыбаться, раздаривать громкий «привет» каждому, даже если этот человек находится на другом конце помещения – это скорее создаст впечатление, что вы, мягко выражаясь, странный. Расслабьтесь!

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Знакомство с новыми людьми приветствуется, но делать это следует спокойно, без лишних эмоций. Еще будет время познакомиться со всеми поближе и пожать каждому руку. Не обязательно делать это в первый день работы.

Совет 2. Не бойтесь спрашивать

Даже если в работе на данной должности у вас огромные знания и опыт, выполнение ее на новом месте всегда будет иметь свои особенности, нюансы, традиции. Не обязательно постоянно быть «супергероем», который «и так все знает», особенно в начале своей работы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Каждый может ошибиться, но чтобы минимизировать такую возможность, задавайте вопросы обо всем, что вызывает сомнения. Вопросы, заданные в первые несколько дней на работе, не выставят человека глупо, а вот если накопить их и вывалить позже, когда уже не будете считаться новичком, это может создать негативное впечатление.

Кроме этого, задавая вопросы, можно лучше узнать и сотрудников, и культуру компании, что поможет эффективнее ориентируетесь на новом месте. Вы также продемонстрируете свою открытость и готовность учиться.

Помните, что на каждом рабочем месте существуют свои обычаи. Как только узнаете их, не возражайте, не критикуйте. В конце концов, именно вы присоединились к команде, а не наоборот.

Совет 3. Не относитесь ни к кому предвзято

В первые дни работы новые коллеги обязательно подскажут, кого следует остерегаться, от кого следует держаться подальше, а кто ведет себя «немного не так».

Слушайте терпеливо, кивайте, но прежде чем составить окончательное мнение, познакомьтесь с этими людьми сами и решите, правда ли то, что о них говорят другие. Вы пока не знаете, что, кого и с кем связывает, и какие отношения между отдельными людьми в офисе. Составьте собственное мнение позже, после личного общения.

Совет 4. Не говорите плохо о своем бывшем месте работы или начальнике

Если жизнь сложилась так, что вы ушли со старой работы, то главная задача – проанализировать причины и не допустить их появления на новом месте. Сплетни о своих бывших коллегах или начальнике и / или разговоры об их плохих качествах точно не прибавят вам веса на новом месте.

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Кроме того, сплетни могут привести к тому, что вы покажетесь мелочным и ненадежным, ведь если вам так хочется копошить грязное белье сейчас, что будет, если вы уйдете в следующую компанию?

Совет 5. Не засиживайтесь в социальных сетях

Даже если все вокруг используют свой телефон или социальные сети, не хватайтесь за гаджет слишком часто в течение первых нескольких дней на работе. Потеря времени в социальных сетях или в смартфоне покажет, что вас больше интересует личная жизнь, чем то, что происходит вокруг в профессиональной сфере.

Постоянное «сидение» в телефоне – это как минимум непрофессионально. О вас еще не составили полного мнения, вас все еще «встречают по одежке». Коллеги будут считать, что вы не полностью привержены новым профессиональным задачам, а это определенно не может быть целью первых дней.

Подытожим. Не будьте слишком активны, навязчивы и надменны, но не стоит и стесняться, особенно в вопросах, связанных с профессиональными нюансами. Не торопитесь всем понравиться, но и на посторонние вещи в первые дни лучше не отвлекаться.