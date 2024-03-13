Чего нельзя делать на работе в Польше в первые дни трудоустройства?
Смена работы редко проходит в комфортных условиях. Новые начальники, новые коллеги – все вокруг новое. Из-за этого нередко сотрудники начинают нервничать и совершать ошибки.
«Польский консультант» уже рассказывал, что необходимо сделать до начала работы, а также в первые дни после выхода на новое место. Логично обратить внимание и на то, чего делать не стоит.
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- О чем пойдет речь?
- Совет 1. Не навязывайтесь сразу новым коллегам
- Совет 2. Не бойтесь спрашивать
- Совет 3. Не относитесь ни к кому предвзято
- Совет 4. Не говорите плохо о своем бывшем месте работы или начальнике
- Совет 5. Не засиживайтесь в социальных сетях
О чем пойдет речь?
Предположим, сотрудник успешно прошел все этапы отбора персонала, победил других кандидатов, выполнил все формальности, и вот, пришло время приступать к работе. Именно в это время новички совершают ошибки наиболее часто.
Об этом и поговорим далее, однако нужно понимать, что, если в случае предварительных мероприятия речь в основном шла о юридических формальностях, то здесь поговорим о вещах более приземленных – правильном общении, демонстрации своих навыков и т.д. Представим материал в виде основных советов, что лучше (не) делать в первые рабочие дни на новом месте.
Совет 1. Не навязывайтесь сразу новым коллегам
Первое, чего следует избегать, это стремления произвести слишком положительное впечатление на каждого нового человека, которого можно встретить в офисе (в цехе, на производстве, складе и т.д.). Если изображать из себя «киношного героя» — всегда улыбаться, раздаривать громкий «привет» каждому, даже если этот человек находится на другом конце помещения – это скорее создаст впечатление, что вы, мягко выражаясь, странный. Расслабьтесь!Не стоит слишком стараться быть смешным, крутым или умным – такая настойчивость может отпугнуть коллег.
Знакомство с новыми людьми приветствуется, но делать это следует спокойно, без лишних эмоций. Еще будет время познакомиться со всеми поближе и пожать каждому руку. Не обязательно делать это в первый день работы.
Совет 2. Не бойтесь спрашивать
Даже если в работе на данной должности у вас огромные знания и опыт, выполнение ее на новом месте всегда будет иметь свои особенности, нюансы, традиции. Не обязательно постоянно быть «супергероем», который «и так все знает», особенно в начале своей работы.Каждый может ошибиться, но чтобы минимизировать такую возможность, задавайте вопросы обо всем, что вызывает сомнения. Вопросы, заданные в первые несколько дней на работе, не выставят человека глупо, а вот если накопить их и вывалить позже, когда уже не будете считаться новичком, это может создать негативное впечатление.
Кроме этого, задавая вопросы, можно лучше узнать и сотрудников, и культуру компании, что поможет эффективнее ориентируетесь на новом месте. Вы также продемонстрируете свою открытость и готовность учиться.
Помните, что на каждом рабочем месте существуют свои обычаи. Как только узнаете их, не возражайте, не критикуйте. В конце концов, именно вы присоединились к команде, а не наоборот.
Совет 3. Не относитесь ни к кому предвзято
В первые дни работы новые коллеги обязательно подскажут, кого следует остерегаться, от кого следует держаться подальше, а кто ведет себя «немного не так».
Слушайте терпеливо, кивайте, но прежде чем составить окончательное мнение, познакомьтесь с этими людьми сами и решите, правда ли то, что о них говорят другие. Вы пока не знаете, что, кого и с кем связывает, и какие отношения между отдельными людьми в офисе. Составьте собственное мнение позже, после личного общения.
Совет 4. Не говорите плохо о своем бывшем месте работы или начальнике
Если жизнь сложилась так, что вы ушли со старой работы, то главная задача – проанализировать причины и не допустить их появления на новом месте. Сплетни о своих бывших коллегах или начальнике и / или разговоры об их плохих качествах точно не прибавят вам веса на новом месте.Люди, которые сплетничают с вами, с такой же вероятностью будут сплетничать и о вас.
Кроме того, сплетни могут привести к тому, что вы покажетесь мелочным и ненадежным, ведь если вам так хочется копошить грязное белье сейчас, что будет, если вы уйдете в следующую компанию?
Совет 5. Не засиживайтесь в социальных сетях
Даже если все вокруг используют свой телефон или социальные сети, не хватайтесь за гаджет слишком часто в течение первых нескольких дней на работе. Потеря времени в социальных сетях или в смартфоне покажет, что вас больше интересует личная жизнь, чем то, что происходит вокруг в профессиональной сфере.
Постоянное «сидение» в телефоне – это как минимум непрофессионально. О вас еще не составили полного мнения, вас все еще «встречают по одежке». Коллеги будут считать, что вы не полностью привержены новым профессиональным задачам, а это определенно не может быть целью первых дней.
Подытожим. Не будьте слишком активны, навязчивы и надменны, но не стоит и стесняться, особенно в вопросах, связанных с профессиональными нюансами. Не торопитесь всем понравиться, но и на посторонние вещи в первые дни лучше не отвлекаться.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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