О законопроекте: основные изменения

Как уже отмечалось выше, в Сейме Польши рассматривается законопроект «О пенсиях без налогов». Инициатива направлена на улучшение финансового положения миллионов пенсионеров и лиц, получающих другие типы пенсий, путем полного освобождения их пособий от подоходного налога с населения и взносов на медицинское страхование.

По мнению авторов законопроекта, лица, несшие налоговые обязательства на протяжении всей своей профессиональной деятельности, не должны подвергаться дополнительным налоговым обременениям.

Освобождение от подоходного налога с физических лиц и взносов на медицинское страхование вносит изменения в три ключевых правовых акта:

Закон о подоходном налоге с физических лиц (Ustawa o PIT). Закон о здравоохранении, финансируемом за счет государственных средств (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Закон о доходах органов местного самоуправления (Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Самым важным изменением для получателей пособий является планируемое освобождение от подоходного налога всех видов пенсий и аннуитетов, выплачиваемых в соответствии с польским законодательством. Сюда входят пособия из Фонда социального страхования, пенсии и аннуитеты для военнослужащих, фермеров, промежуточные пенсии, структурные пенсии, а также пенсии по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, а также социальные пенсии.

Кроме того, по одной из версий, законопроект освобождает лиц, получающих пособия по старости или инвалидности, от уплаты взносов на медицинское страхование. Это означает, что получатели пособий будут получать пособие в полном объеме, без вычетов налогов и взносов.

Насколько увеличатся пенсии?

Реализация предлагаемых изменений позволит пенсионерам и лицам, получающим другие типы пенсий, увеличить выплаты. В настоящее время размер пособий уменьшается на авансовый платеж по подоходному налогу и взносы на медицинское страхование. Проект направлен на улучшение финансового положения пенсионеров и лиц, получающих пенсию, путем увеличения размера получаемых ими пособий.

В зависимости от принятых поправок, ситуация может развиваться по двум сценариям:

По первому, пенсии будут освобождены ото всех налогов и сборов, и, соответственно, размер брутто и нетто станут равны. Второй сценарий менее оптимистичен. Согласно ему, освобождение произойдет только от налогов, а платить взносы на медицинское страхование пенсионеры продолжат.

Во втором случае параметры брутто и нетто могут быть примерно следующими:

Величина брутто, злотые Величина нетто, злотые 1588 1445 1750 1593 1952 1776 2296 2089 2870 2567 3444 3021 4018 3474 4592 3928 5740 4835

Сколько людей будет получать по-новому?

Вступление в силу этих положений означает реальное улучшение финансового положения миллионов жителей Польши. В расчетах, предлагаемых ZUS для ориентировочного понимания, указано, что речь может идти о 7 610 600 получателях пенсий и пособий по инвалидности. Более 5 миллионов человек получают низкие пенсии и пособия по инвалидности, а почти половина получателей пенсий ZUS получает выплаты ниже минимальной заработной платы.

Низкие пенсии становятся все более распространенным явлением: более 180 000 человек, не имеющих минимального трудового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), получают пособия ниже минимального размера пенсии.

Проблема соответствия проекта законодательству ЕС

К сожалению, принятие законопроекта может столкнуться с серьезными трудностями. В заключении Исследовательского бюро Сейма (Biura Analiz Sejmowych, BAS) указано, что законопроект противоречит статье 18 Договора о функционировании Европейского Союза. Это несоответствие обусловлено дифференциацией правил налогообложения пенсий и пособий по инвалидности по следующим признакам:

Источник финансирования: проект освобождает от налога только польские пенсии и ренты, не включая пособия из-за рубежа (пенсии и ренты, получаемые из-за рубежа в рамках систем социального обеспечения, действующих в других государствах-членах ЕС).

Гражданство бенефициара: граждане других стран ЕС, проживающие в Польше и подлежащие неограниченной налоговой ответственности здесь, будут продолжать платить налог на свои иностранные пенсии.

BAS подчеркивает, что принцип недискриминации, предусмотренный статьей 18, требует равного обращения с лицами, находящимися в схожих ситуациях. Отсутствие освобождения от подоходного налога с иностранных пенсий для граждан ЕС, проживающих в Польше, считается неоправданной дифференциацией.

Поправка к Закону о здравоохранении изменяет принципы финансирования здравоохранения, заменяя систему взносов на комбинированную систему взносов и бюджета. Однако законодательство ЕС не гармонизирует принципы финансирования систем здравоохранения, оставляя эту сферу на усмотрение государств-членов. При этом оно координирует системы социального обеспечения, что не затрагивает права застрахованных лиц в этом отношении.

Подытожим. Обсуждаемые изменения вступят в силу через 30 дней после их объявления. Законопроект «О пенсиях без налогов» — одно из ключевых предложений, направленных на реальное улучшение финансового положения пожилых людей. Однако его законодательная процедура может быть осложнена предполагаемым несоответствием законодательству Европейского Союза.

Законопроект был внесен гражданами еще 2 октября 2018 года, а с 2019 года его рассматриваем Сейм. В настоящее время ожидается третье чтение. Дальнейшее развитие законопроекта зависит от решения Сейма, Сената и президента Польши.