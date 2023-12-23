Общие данные

2024 год будет високосным, а это значит, что в нем будет 366 дней вместо стандартных 365. Для сотрудников это означает 251 рабочий день и 115 выходных, включая праздничные дни (для стандартного пятидневного графика работы).

Учитывая продолжительность месяцев и включенных в них праздников, наибольшее количество рабочих дней будет в июле и октябре (по 23 дня), а наименьшее количество рабочих дней — в ноябре (19 дней).

Праздники в 2024 году

Всего нерабочих праздников, включая те, у которых переменные даты, в 2024 году у сотрудников будет 11. Это при том, что вообще-то законом предусмотрено 13 дней, но 2 из этих праздников приходятся на воскресенья, а согласно Кодексу праци, работодатель обязан предоставить работнику выходной только если праздничный день приходится на любой день, кроме воскресенья. Соответственно, перенос выходного (или дополнительный выходной) положен только при совпадении праздника и субботы.

Нерабочие праздники в 2024 году приходятся на следующие дни недели:

1 января – Новый год (понедельник);

6 января – Крещение (суббота);

31 марта – первый день Пасхи (воскресенье);

1 апреля – второй день Пасхи (понедельник);

1 мая – День труда (среда);

3 мая – Национальный день Третьего мая (пятница);

19 мая – Пятидесятница (воскресенье);

30 мая – Праздник Тела и Крови Христовых (четверг);

15 августа – Вознесение Пресвятой Богородицы (четверг);

1 ноября – День всех святых (пятница);

11 ноября – День независимости Польши (понедельник);

25 декабря – первый день Рождества (среда);

26 декабря – второй день Рождества (четверг).

Согласно решению Конституционного трибунала от 2012 года, если праздник выпадает на субботу, работодатель обязан предоставить работнику выходной. То же самое касается и государственных праздников, выпадающих на другие нерабочие дни стандартной пятидневной недели.

Когда в 2024 году будет дополнительный выходной?

В 2024 году только Крещение (6 января) выпадает на субботу. Это означает только один дополнительный выходной, согласованный с работодателем.

Первый день Пасхи и Первый день Пятидесятницы всегда приходятся на воскресенье, поэтому права на дополнительный выходной не создают.

Когда лучше взять отпуск / отгул?

Первая интересная возможность представляется уже в конце 2023 – начале 2024 годов. Если взять 7 выходных с 27 декабря по 5 января, то можно фактически отдыхать 16 дней (с 23.12.2023 по 07.01.2024 включительно). Отпуск может быть продлен еще на один день, если работодатель согласится предоставить выходной день за Крещение, который приходится на субботу, на 8 января.

Кроме этого:

Следующая возможность запланировать более длительный отпуск появится на рубеже апреля и мая. Три дня отпуска, взятые 29, 30 апреля и 2 мая, позволят отдохнуть с 27 апреля по 5 мая, т.е. в общей сложности 9 дней.

Праздник Тела и Крови Христовых (30.05.2024) приходится на четверг. Если взять отгул на 31.05.2024, можно гулять 4 дня.

Аналогично можно запланировать 4 дня с 15 по 18 августа, взяв отгул на 16.08.2024 (четверг) между нерабочим праздником 15.08.2024 (Вознесение Пресвятой Девы Марии / День Войска польского) и последующими субботой с воскресением.

Благоприятен для продления отпуска и конец 2024 года. Тогда достаточно использовать 7 дней отпуска, чтобы в период с 21 декабря 2024 года по 6 января 2025 года иметь на отдых целых 17 дней.

Длинные выходные

Эти дни уже не зависят от выбранных дней отпуска / отгулов, а положены каждому из-за календаря конкретного года. В 2024 году будет три более длинных выходных, связанных с праздниками:

Пасха приходится на 31 марта, а второй день, соответственно, на 1 апреля. Из-за этого выходные будут длиться с 30.03.2024 (суббота) по 1 апреля (понедельник). В ноябре выпадают два блока длинных выходных. День всех святых выпадает на пятницу, поэтому он выходные будут с 01.11.2024 (пятница) по 03.11.2024 (воскресение). День независимости Польши приходится на понедельник, поэтому выходные дни будут с 09.11.2024 (суббота) по 11.11.2024 (понедельник).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В ноябре можно попытаться объединить выходные, взяв 5 дней отпуска (с 4 по 8 ноября), чтобы получить 11 выходных подряд.

Заключение

Выше представлены возможности, как продлить отдых с минимальными потерями по зарплате. Однако напомним, что любое отсутствие на работе должно быть согласовано с работодателем. Если дополнительный выходной за совпадение праздника и субботы положен, что называется, по умолчанию, то отгулы / дни отпусков требует правильного и своевременного оформления.