Способы подачи документов работодателю в Польше будут стандартизированы
Неразбериха, связанная с подачей заявлений работниками работодателям, может вскоре прекратиться. Правительство Польши работает над проектом поправок к Трудовому кодексу РП, направленным на унификацию правил в этой области. Вместо нынешних, зачастую неясных требований, подача заявлений работниками станет простой и однотипной. Проект уже внесен в Сейм и ожидает дальнейшего рассмотрения.
Что именно должно измениться, и как стандартизация форм документооборота поможет работникам, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Проблема разнообразия форм
- Стандартизация документооборота
- На какие договоры распространится нововведения?
Проблема разнообразия форм
Действующие положения Трудового кодекса противоречивы. В зависимости от типа заявления (документа), работник должен подать его в разной форме:
- «в письменной форме (na piśmie)», например, расторжение трудового договора;
- «в письменной форме (pisemnie)», например, заявление на неоплачиваемый отпуск;
- «в бумажной или электронной форме (w postaci papierowej lub elektronicznej)», например, заявление на отпуск по уходу за ребенком.
Кроме этого, из некоторых положений вытекает возможность устанавливать формы коммуникаций внутри предприятия, к примеру, для уведомления профсоюзной организации.Такое разнообразие нелогично и на практике усложняет жизнь как сотрудникам, так и работодателям, которым приходится постоянно проверять наличие необходимой формы. Даже для схожих запросов, таких как гибкий график работы, форма зависит от статуса сотрудника (например, удаленный сотрудник может отправить запрос по электронной почте, а выездной — нет).
Стандартизация документооборота
Новый закон направлен на стандартизацию правил и введение единого, последовательного правила. Вместо действующих непоследовательных положений многие заявления и информацию теперь можно будет подавать в бумажном или электронном виде.
Это означает, что сотрудники будут иметь полную свободу – подать и подписать бумажное заявление или просто отправить электронное письмо, текстовое или мгновенное сообщение (если это разрешено правилами компании). Электронные заявления не всегда требуют квалифицированной электронной подписи. Это значительно упрощает и ускоряет коммуникацию.
Проект предусматривает стандартизацию формы по многим ключевым вопросам, в том числе:
- информация о мониторинге;
- информация об условиях перевода рабочего места к другому работодателю;
- консультации о намерении расторгнуть трудовой договор с профсоюзом предприятия;
- составление графика рабочего времени;
- заявление об установлении индивидуального графика рабочего времени;
- заявление о применении системы сокращенной рабочей недели;
- заявление на использование системы работы в выходные дни;
- заявление на применение гибкого рабочего времени;
- запрос на отпуск для решения личных вопросов;
- заявление на отпуск за сверхурочную работу;
- заявление об информировании соответствующего районного инспектора труда о приеме на работу ночных работников;
- заявление на неоплачиваемый отпуск;
- заявление на неоплачиваемый отпуск на период работы у другого работодателя;
- инструкции и указания работодателя по ознакомлению работников с правилами и принципами охраны труда и техники безопасности.Если эти изменения будут приняты, они значительно упростят административные процессы в компаниях и, наконец, внесут ясность в нормы трудового законодательства, избавив от необходимости постоянно проверять, какая форма подходит в том или ином случае.
На какие договоры распространится нововведения?
Однозначно корректировки относятся к работе по умове о праце. К сожалению, пока нет точной информации о распространенности новых положений на гражданско-правовые договоры. При этом часть перечисленных ситуаций в принципе невозможна для умов злецения или умов о дзело.
Как только ситуация прояснится, и появятся новые данные, мы обязательно оповестим читателей.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.