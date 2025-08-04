Проблема разнообразия форм

Действующие положения Трудового кодекса противоречивы. В зависимости от типа заявления (документа), работник должен подать его в разной форме:

«в письменной форме (na piśmie)», например, расторжение трудового договора;

«в письменной форме (pisemnie)», например, заявление на неоплачиваемый отпуск;

«в бумажной или электронной форме (w postaci papierowej lub elektronicznej)», например, заявление на отпуск по уходу за ребенком.

Кроме этого, из некоторых положений вытекает возможность устанавливать формы коммуникаций внутри предприятия, к примеру, для уведомления профсоюзной организации.

Такое разнообразие нелогично и на практике усложняет жизнь как сотрудникам, так и работодателям, которым приходится постоянно проверять наличие необходимой формы. Даже для схожих запросов, таких как гибкий график работы , форма зависит от статуса сотрудника (например, удаленный сотрудник может отправить запрос по электронной почте, а выездной — нет).

Стандартизация документооборота

Новый закон направлен на стандартизацию правил и введение единого, последовательного правила. Вместо действующих непоследовательных положений многие заявления и информацию теперь можно будет подавать в бумажном или электронном виде.

Это означает, что сотрудники будут иметь полную свободу – подать и подписать бумажное заявление или просто отправить электронное письмо, текстовое или мгновенное сообщение (если это разрешено правилами компании). Электронные заявления не всегда требуют квалифицированной электронной подписи. Это значительно упрощает и ускоряет коммуникацию.

Проект предусматривает стандартизацию формы по многим ключевым вопросам, в том числе:

Если эти изменения будут приняты, они значительно упростят административные процессы в компаниях и, наконец, внесут ясность в нормы трудового законодательства, избавив от необходимости постоянно проверять, какая форма подходит в том или ином случае.

На какие договоры распространится нововведения?

Однозначно корректировки относятся к работе по умове о праце. К сожалению, пока нет точной информации о распространенности новых положений на гражданско-правовые договоры. При этом часть перечисленных ситуаций в принципе невозможна для умов злецения или умов о дзело.

Как только ситуация прояснится, и появятся новые данные, мы обязательно оповестим читателей.