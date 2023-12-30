Политика

Политика, что называется, не наш конек. Однако крупные события, такие как парламентские выборы, прошедшие в Польше в 2023 году, оказывают влияние на многие стороны жизни общества, и нет возможности обойти их стороной.

Результаты прошедших выборов не просто переформатировали политическое поле РП – они изменили и многие направления, в том числе, социальной политики.

Так в планах нового правительства появились важные детали:

Для предпринимателей , в частности, начисление налога только после фактического поступления средств, «отпуск» от выплат в ZUS при отсутствии прибыли, сокращение времени проверок.

, в частности, начисление налога только после фактического поступления средств, «отпуск» от выплат в ZUS при отсутствии прибыли, сокращение времени проверок. Для наемных работников. Здесь планы скромнее – повышение оплаты труда учителям и другим бюджетникам, двухразовое повышение минимальной зарплаты при инфляции выше 5% (сейчас это 10%).

Однако еще раз обратим внимание, что речь идет о планах. Будут ли они реализованы, когда и в каком виде – это покажет только будущее.

Экономика

2023 год войдет в историю, как еще один кризисный с точки зрения экономики. Однако, если в начале года ситуация оставалась очень сложной, а во II квартале польский ВВП продемонстрировал рекордное падение, то к концу года ситуация несколько выровнялась.

Так инфляция в РП заметно замедлилась – если в феврале (год к году) рост цен составлял 18,6%, то октябрь и ноябрь продемонстрировали уже максимально низкие в этом году показатели по 6,6% в каждом из указанных месяцев.

Налоги

Налогообложение традиционно волнует все слои населения Польши. Это логично, ведь с большинства доходов платятся налоги. Система не статична и изменения происходят постоянно, хотя таких кардинальных как в 2022 году, в текущем не было.

Тем не менее некоторые изменения все же произошли, например:

Введено понятие упрощенного производства, которой происходит в течение 14 дней.

Возврат переплаченного налога теперь может происходить автоматически.

Исправление деклараций PIT упрощено.

Изменились полномочия должностных лиц, имеющих право на налоговые проверки.

Добавились интересные функции и в электронной налоговой (e-US). С 2023 года стало возможным онлайн сверить баланс с налоговой, запросить отчет налогоплательщика, вернуть средства за покупку кассового аппарата.

Работа

Главное ежегодное действо в этой области – изменение размера минимальной зарплаты. В 2023 году из-за высокой инфляции предшествующего года уровень минимальной оплаты труда увеличивался дважды:

3490 злотых брутто в месяц / 22,80 злотых брутто в час – с 01.01.2023.

3600 злотых брутто в месяц / 23,50 злотых брутто в час – с 01.07.2023.

Рекорды демонстрировала и средняя зарплата, например, в ноябре 2023 года она впервые достигла 7670,19 злотых брутто в месяц.

Одновременно с этим изменились некоторые нормы трудового законодательства, в частности:

параметры договоров на испытательный срок;

определение в договоре места работы;

облегчение изменения типа договора;

изменение в процессе расторжения срочных договоров, в том числе с беременными женщинами и родителями;

появилось три новых вида отпуска (вернее, два новых, а параметры еще одного сильно изменились);

установлена возможность гибкого графика работы для родителей;

изменились нормы проверки на трезвость на работе;

работники, подавшие в суд за незаконное увольнение, теперь могут быть восстановлены на работе до окончания процесса.

Что касается польского рынка труда в целом, то неплохие показатели были у безработицы – она находится на рекордно низких уровнях. Что, к сожалению, не мешало появляться сложностям в отдельных секторах, например, в строительстве или складской логистике.

Бизнес

Не обошлось и без изменений для бизнеса. Предпринимателей коснулись, среди прочего, следующие новшества:

Упрощение начала бизнеса для несовершеннолетних.

Максимальный перевод решения вопросов с властями в интернет.

Отмена обязательных печатей.

Предупреждение о будущих проверках предпринимателей.

Максимальное сокращение бумажных документов.

Облегчение передачи бизнеса по наследству.

Кроме этого принято однозначное решение об автоматическом формировании налоговых деклараций за 2023 год через систему Twoj e-PIT для индивидуальных предпринимателей, которая сейчас используется только для наемных работников.

Иностранцы

Для иностранцев вообще в 2023 году изменился ряд серьезных правил:

максимальный запрет на въезд теперь составляет 10 лет;

часть полномочий по делам о гуманитарном и толерантном пребывании передано в пограничную службу РП, а время на апелляцию по таким делам сокращено до 7 дней;

апелляция по делам о депортации теперь не является основанием для пребывания – иностранец может быть выслан;

облегчен процесс получения паспорта иностранца (польского проездного документа) для некоторых категорий иностранцев;

решение о срочном выезде теперь нужно исполнить в течение 8 – 30 дней (ранее этот период составлял 15 – 30 дней).

Однако еще более серьезные изменения коснулись украинцев с временной защитой. После корректировки Спецзакона введены новые нормы:

Усилился контроль за выплатами детских и других пособий.

Статус временной защиты теперь замораживается при любом выезде, а при отсутствии в Польше более 30 дней – аннулируется.

Пребывание по большинству оснований продлено до 4 марта 2024 года.

Отмена статьи о продлении пребывания из-за коронавируса.

Изъяты нормы о специальных картах побыту для беженцев, но разрешили подаваться на карту по работе и бизнесу на льготных условиях.

На получение PESEL UKR теперь есть 30 дней с момента въезда, а сам ПЕСЕЛЬ является обязательным для получения статуса.

Другие поправки в Спезаконе для украинцев в Польше.

Вводится плата за проживание в пунктах размещения.

Введена процедура восстановления ранее аннулированной временной защиты.

Введен электронный документ DIIA в приложении mObywatel, что является аналогом ВНЖ.

Кроме этого, интересным для иностранцев стало появление первого ужендомата – устройства передачи документов, освобождающее от необходимости лично посещать ужонд, и, следовательно, позволяющее экономить много времени.

Медицина

Важнейшим для многих жителей Польши стала отмена режима эпидемии / угрозы эпидемии, ранее введенного из-за Covid-19. Это привело к серьезным изменениям условий пребывания иностранцев, а также отмены продления различных документов и временного освобождения от некоторых обязанностей.

Что касается непосредственно медицины, то в рамках страхования NFZ введены новые услуги, которые могут бесплатно получить пациенты. Это достаточно внушительный перечень различных процедур, исследований и пр.

Образование

Для школьников утвердили программу «Познай Польшу» — это специальная субсидия (ваучер) для бесплатных внутренних поездок.

Продолжилась программа бесплатной выдачи ноутбуков для четвероклассников. Опубликован рейтинг 2023 года польских вузов, первое место в котором разделили Ягеллонский университет в Кракове и Варшавский университет.

Другое

Произошли важные изменения и для людей с временной или постоянной нетрудоспособностью:

Изменились некоторые положения в Уголовном кодексе Польши. В частности, ужесточено наказание за тяжкие преступления, введено понятие «абсолютного пожизненного срока», когда невозможно УДО, введены новые виды преступлений и т.д.

Скорректированы и некоторые положения ПДД: возвращена в прежнее состояние система штрафных баллов, в том числе возвращен инструмент их досрочного списания. Обсуждается введение ограничений для водителей старше 70 лет и молодых водителей, а также общеевропейская система штрафных баллов.

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