Будни и праздники 2024 года

Високосный 2024 год будет включать 251 рабочий день и 115 выходных, включая праздники. Один раз в году (6 января, на католическое Крещение) праздник совпадет с субботой, за что работники должны получить дополнительны выходной.

Однако и в других случаях, грамотно распорядившись отпусками / отгулами, можно при небольших затратах получить длинные выходные.

Иностранцы в Польше

Особых изменений для иностранцев вообще пока не анонсировалось, что конечно не исключает каких-либо сюрпризов.

Вместе с тем, по действующим нормам законодательства пребывание украинских беженцев является законным до 4 марта 2024 года. Вероятность того, что законное нахождение будет продлено – высокая, особенно учитывая, что на уровне Евросоюза решение уже приняли. Однако на момент публикации этой статьи официальных изменений в законах РН не было.

Напомним, что до этой даты – 04.03.2024 – продлено не только пребывание в Польше, но и целый ряд других условий, в частности, приостановка ответственности воевод за несвоевременные решения по картам побыту (долгожданная иностранцами норма, которую приостановили почти сразу после введения, подразумевающая строго ограниченные сроки для принятия решений воеводскими ужендами).

Вопросы трудоустройства

Как и всегда, самым насущным вопросом для многих работников является изменение размера минимальной заработной платы. Напомним, что в 2024 году запланировано два повышения:

С 1 января – до 4242 злотых брутто в месяц или 27,7 злотых брутто в час.

С 1 июля – до 4300 злотых брутто в месяц или 28,1 злотых брутто в час.

Запланированы и поправки в Трудовой кодекс Польши, в частности:

В очередной раз планируют рассмотрение нормы, снижающей рабочее время с нынешних до 40 до 35 часов в неделю.

Рассматривается и вариант продления рабочего дня для курильщиков, которые используют перекуры в течение смены. Правда, эту норму пытаются принять уже не первый год, но пока она не проходит Сейм.

Планируется ужесточить условие сверхурочной работы, введением некоего периода времени, когда начальник не может позвонить, написать или другим способом связаться с подчиненным с целями вывести его на сверхурочную.

Очередной отпуск хотят сделать 26 дней для всех категорий работников (сейчас те, у кого стаж менее 10 лет, могут рассчитывать только на 20 дней).

Опубликован также ежегодный перечень востребованных профессий, который на 2024 год несильно, но все же изменился. Также своими прогнозами на будущий год поделились работники и работодатели, причем первые настроены довольно негативно, а вторые смотрят в будущее с откровенным оптимизмом.

Предпринимательская деятельность

Кроме вопросов минимальной зарплаты, которая касается и тех бизнесменов, кто имеет наемных сотрудников, и тех, кто выбрал систему налогообложения, при которой выплаты привязаны к этому параметру, и многих других – так вот, кроме вопросов минимальной оплаты труда, предпринимателей ждут и другие изменения.

Из-за роста значения т.н. средней прогнозируемой зарплаты (эту величину устанавливает правительство РП, но к ней привязаны многие выплаты ИП) произойдет увеличение платежей в ZUS.

Из других важных обновлений:

Ограничение на расчеты наличными, хотя оно будет и не таким строгим, как планировалось изначально.

Заработает Национальная система электронных счетов (KSeF) – с 1 июля 2024 года использовать ее должны 100% плательщиков VAT (с 1 января 2025 года – все предприниматели Польши).

Одним из самых ожидаемых событий можно назвать автоматическое формирование налоговых деклараций в системе Twoj e-PIT для индивидуальных предпринимателей. Профильное министерство официально сообщило, что воспользоваться системой можно будет уже в начале 2024 года (при подаче деклараций за 2023 год).

Пособия и льготы

Главным и максимально ожидаемым станет повышение размера детского пособия 500 Plus до 800 злотых в месяц. Напомним, что для увеличения размера выплат не нужно подать новых заявок / заявлений – пособие будет увеличено автоматически с 1 января 2024 года.

Кроме этого, можно выделить следующие моменты:

Пособие для лиц с низким доходом, компенсирующее инфляцию, будет продлено на 2024 год, но на своих условиях.

Будет продлена и заморозка цен на электричество для экономных домохозяйств.

Автолюбителям

Здесь, как ни странно, обещано самое большое число различных изменений. Перечислим основные:

Отдельного внимания заслуживает ситуация с продлением возможности не менять права на польские для граждан Украины. Это норма действует до 31.12.2023, и вряд ли будет продлена в оставшиеся часы текущего года.

Другое

Кроме перечисленного, изменения затронут и другие сферы жизни в Польше. Например, подорожает алкоголь и сигареты из-за очередного роста акцизов, начнет действовать запрет на продажу энергетиков детям.

Наконец-то должна заработать система сообщений e-Doręczenie (онлайн-сообщения, приравненные к отправке заказных писем традиционной почтой), изменятся некоторые бланки актов гражданского состояния, продлится действие справок об инвалидности.

Конечно, изменения точно не ограничатся перечисленными. В течение года нередко приходится реагировать на новые вызовы, вспоминать прежние обещания. Однако то, что известно уже сейчас, обещает, что как минимум 2024 год не даст скучать.

С наступающим Новым годом!!!